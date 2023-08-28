【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語

港鐵話，佢哋唔會全面取消全線客務中心，但會因應車站乘客嘅背景及特性決定服務模式，例如多旅客及有特別設施嘅車站會繼續保留客務中心，又話咁做唔係為縮減人手，只為鼓勵職員可多「行出來」同乘客面對面溝通。

港鐵香港客運服務總監楊美珍同Emily講，港鐵將在今年第四季於港島及九龍區各選一個車站試行「智能客務模式」， 引入可以廣東話、英語及普通話與乘客對話嘅AI車站虛擬服務大使，暫定各站設一部相關裝置，詳細地點稍後公布。楊形容背後理念類似近月流行嘅「ChatGPT」（聊天機械人），初步計劃乘客日後輕觸裝置熒幕後，可與AI對話，港鐵會將常見查詢問題及答案，如出口資訊、站內設施等置入系統，「希望大部分問題都答到」。

最快年底設信用卡付費閘機

另外，港鐵3月起斥資逾13億元做自動收費系統資產更新，目標最快今年底在每個車站引入至少兩部可以信用卡支付車費嘅新閘機，亦會更新閉路電視系統，加入影像分析功能，偵察乘客有否違規帶大型物品上車、有否輪椅者或推嬰兒車嘅人需要協助等。港鐵稱過去幾年及未來將投入近20億元，繼續推行各「智慧出行」項目。