【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」

20學生得獎 各獲萬元

得獎學生包括出身基層、小四已經入選香港智障人士體育協會游泳隊同滑冰隊嘅劉肖儀，佢喺香港特殊奧運水運會獲得自由式游泳比賽冠軍，並代表香港喺「維希2023 Virtus環球運動會」游泳項目中取得1金3銅1銀。

另外，仲有11歲嘅重型地中海貧血患者何信希，佢除咗要定期輸血，仲接受過3次幹細胞移植，雖然手術失敗同出現副作用，但佢依然樂觀面對。信希學業成績優異，並立志成為兒科護士，照顧其他病童。

呢個獎學金由香港兒科醫學會聯同香港小童群益會籌劃同推行，鼓勵患長期病或來自基層，且喺學業、運動、音樂等方面有突出成績嘅本港中小學生。每名得獎者可獲1萬元，資助學習支出、購買訓練器材，或者用作追夢嘅啟動資金。