【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」

【明報專訊】「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」頒獎禮噚日舉行，20名得獎學生逐一接過獎項。頒獎者除咗有教育局長蔡若蓮、前律政司長梁愛詩等，仲有影帝梁朝偉，吸引場內唔少人爭相同佢合照留念。梁朝偉致辭時話，自己都係出身基層嘅單親家庭，中學未畢業就開始出嚟做嘢，知道自己讀書唔多就去進修，而且認真對待每個工作。佢認為自己唔算「好成功」，但就做到心中要求，「我覺得自己同大家一樣都係普通人，如果我都可以，相信所有人都可以」。
20學生得獎 各獲萬元
得獎學生包括出身基層、小四已經入選香港智障人士體育協會游泳隊同滑冰隊嘅劉肖儀，佢喺香港特殊奧運水運會獲得自由式游泳比賽冠軍，並代表香港喺「維希2023 Virtus環球運動會」游泳項目中取得1金3銅1銀。
另外，仲有11歲嘅重型地中海貧血患者何信希，佢除咗要定期輸血，仲接受過3次幹細胞移植，雖然手術失敗同出現副作用，但佢依然樂觀面對。信希學業成績優異，並立志成為兒科護士，照顧其他病童。
呢個獎學金由香港兒科醫學會聯同香港小童群益會籌劃同推行，鼓勵患長期病或來自基層，且喺學業、運動、音樂等方面有突出成績嘅本港中小學生。每名得獎者可獲1萬元，資助學習支出、購買訓練器材，或者用作追夢嘅啟動資金。
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