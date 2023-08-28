現時綽駕駕駛智能分析系統1.0版使用的汽車底盤數據測量裝置，是由一家深圳工廠生產，韌體（firmware）則由該公司自行研發。至於2.0版，連Android主機也是自行設計，主要是為了在機內加裝傳感器，以偵測汽車轉彎角度。因為有家電公司送貨車隊有意採用系統，但要求必須能夠偵測貨車的轉彎動作是否過大。

該公司另一個目標是希望推動汽車保險市場改變，例如，當該公司的系統已經記錄了一名司機大量的駕駛行為數據時，保險公司就可以根據這些數據，來為那名司機計算出短期甚或單次的汽車保險收費。

由於近年內地大學畢業生就業困難，對僱主相對有利，該公司計劃在廣州開設分公司，招聘內地畢業生來協助開發軟件。