明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初創研駕駛分析系統 校車公司採用

【明報專訊】雖然汽車行業向電動化和智能化轉型已經有一段時間，但駕駛行為分析和汽車保險改革這兩個環節的發展相當緩慢，接近未開發。有本地初創公司看中這個藍海市場，以此為業務重點，並將與校車公司合作，在市場打開一個缺口。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

綽駕（VeTrackr Limited）共同創辦人夏曉暉、符傳興、黃志華表示，他們本身有駕駛，但覺得駕駛行為分析和汽車保險科技仍然是藍海市場，所以決定以此創業。他們認為，最需要駕駛行為分析來提高安全程度甚或控制汽車保險費用的公司，離不開有車隊的公司。所以，該公司將潛在客戶鎖定在校車公司、小巴公司、的士車行，以及非專營巴士公司、租車平台等。

記錄學童上車下車 供家校查覽

尤其是小學和幼稚園的校車服務，每隔兩三年會重新招標，競爭相對較大。有學校和家長會近年已提出，在新招標文件中要加入新條款，要求投標校車公司要有技術確保司機駕駛安全。此外，需要提供實時校車位置資訊及學童上下車紀錄給家長查看。實際上，卻很少校車公司符合這些條件，這正是市場空間所在。所以，該公司用兩年半來開發「綽駕駕駛智能分析系統」。這個解決方案包括一個汽車底盤數據測量裝置（插在汽車維修時用來檢查汽車的接口，通常在軚盤下方附近）、一部Android平板電腦、一部智能卡讀卡機等。

這個解決方案有多個好處，首先，每個學童上車或下車時，都需要拍智能卡，讓系統有完整紀錄，知道當日有哪些學童上落車，以及避免個別學童因為睡着沒有下車，而司機和保母又未即時察覺。家長方面，可隨時用手機App知道子女有沒有上學。但為了保障私隱，每個家長的戶口只可看到自己子女的資訊。至於學校的手機App戶口，則可以看到該校所有使用校車服務的學生情况，包括不同路線的校車。

更重要的是，這個解決方案會時刻監察司機的駕駛行為，驅使司機穩健駕駛。例如，若在5秒鐘內，時速增加50公里或以上，或減低50公里或以上，會被視為加速過快、減速過快，系統會即時發出短訊及電郵通知校車公司管理層。

實時監察 確保司機安全駕駛

而且，系統會利用人工智能技術，全面分析每名司機的駕駛行為，判斷是否屬於比較「進取」的司機。舉例說，除超速等情况之外，在天文台發出暴雨警告時，司機有沒有因此調低車速，系統亦會監察。司機的駕駛數據會透過4G，全部自動上載至該公司的私有區塊鏈，以確保數據難以被竄改。有關數據經電腦處理後，會在網站呈現，供校車公司管理層查閱。

該公司早前已和一家校車公司合作，在5部校車安裝了這套系統，試用了約半年；預期8月底約30部校車將完成安裝，在9月初正式使用。這30部校車為九龍塘、沙田、油尖旺等地區的多家小學和幼稚園提供服務。該公司將按乘坐校車的學童人數，向校車公司收取月費。

利用數據游說保險公司減保費

另有3家在新界西北區提供服務的校車公司有意採用這套系統，現時正在商討。至於城大設施管理處和獸醫學院屬下亦有約10部校車，已經採用了這套系統。

現時系統為1.0版，並正研發2.0版，希望明年9月推出。新版本會在車內安裝Webcam及在所有座椅安裝無線壓力傳感器。透過這些壓力傳感器和Wi-Fi，車上Android終端機可即時顯示哪些座位已有人坐下，讓司機一目了然。這除了適用於校車，亦適合小巴使用；現時已有一家小巴公司和兩家的士車行開始初步商討。

該公司未來計劃開拓東南亞市場，在印尼等東南亞國家，汽車流行先租後買，顧客先租用汽車一段短時間，然後才決定是買下抑或交還。因此，當地車行十分需要科學化方案，來監察顧客在租用期間有沒有不良駕駛行為，來保障其汽車價值及控制保險費用。其實，現時本地有一家日資保險公司和一家租車公司與該公司商討合作；租車公司希望用數據來說服保險公司稍為調低保費，保險公司則希望降低承保風險。不過，因為要收集很多數據，讓精算師完善保費計算，所以這項合作需要更多時間落實。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
中環碼頭現江豚屍
中環碼頭現江豚屍
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都