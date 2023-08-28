大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創

早在2017年，天河區已推出支持港澳青年創新創業政策，鼓勵港澳青年到天河發展。區內亦成立了全省第一個由港澳人士創辦、服務港澳青年的民辦非企業組織「廣州市天河區港澳青年之家」。日前推出的《廣州市天河區深化支持港澳青年創新創業高質量發展實施辦法》（下稱《辦法》），則在原有政策基礎上，更聚焦港澳青創發展需求，以及加強支持創業服務平台。

有港澳執業資格 補貼5萬

《辦法》將根據港澳青年項目發展不同階段提供支援，在項目推薦、實習、住屋、交通、就業等方面提供資助，例如最高可提供1.8萬元（人民幣，下同）實習補貼；連續於天河區就業滿一年的港澳青年每年可領3000元交通補貼；取得香港或澳門執業資格證，可一次過獲5萬元就業補貼。

另外，《辦法》也加強創業孵化平台建設，包括每年提供最高100萬元經費予天河區港澳青年之家，為港澳青年提供企業落地、創業指導、投資融資配對、場地租賃等服務；每年另安排最高100萬元經費，支持港澳青年之家於離岸設立孵化服務中心。

天河區港澳青年之家主任林惠斌（圖）表示，《辦法》不僅支持港澳青年到天河創業，還通過孵化平台整合更多社會資源，在生活、置業等方面提供服務。他補充，除了《辦法》，區內其他惠企政策亦適用於港澳青年。

林惠斌續稱，港澳青年之家過去為港澳青年提供創業就業及生活的基礎服務較多，未來會將服務深化和個性化，並配合內地人才政策、高端產業發展等方向，讓港澳青創聯動內地民企「走出去」。他又透露已在香港物色地方，希望盡快設立離岸孵化服務中心。