大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業

明報記者 陳子凌

互聯互通產品表現「有增長但可更好」

「𠵱家真係要捲起衣袖。」李舜兒說，隨着這兩年大灣區多項政策落實，互聯互通機制的擴大，先後有債券通、理財通等推出，盤活大灣區發展，產生很大潛力和商機。雖然受疫情、地緣政治等內外因素影響，部分互聯互通產品表現「有增長但可以更好」，但她認為復常與通關後相關步伐會加快，到了大家落手落腳做實事的時候。

誠然，全球經濟不景氣，香港也備受壓力，難免增加了投資者信心的不確定，投資時會考慮更多。李舜兒認為，部分領域如房地產目前確實不濟，但看好保險在大灣區前景蓬勃，「現時業界已有很多部署，產品也在應運而生」。她指出，南向理財通的資金多數都放在存款，「如果有吸引的保險產品，既有保障又有投資，內地投資者會願意購買，而且這方面香港的保險產品和經驗也豐富」。李舜兒稱，保險業十分進取，只要互聯互通一步一步打開，會推出不少相關產品，發展會蓬勃。

汽車養老ESG保險需求升

另一種李舜兒看好的，是因大灣區生活融合而出現的保險產品，例如港車北上對大灣區汽車保險的需求，「確實聽到有需求聲音，不是在現有的保單中加一條款項，而是一種屬於灣區內的保險產品，清楚告訴你保障覆蓋什麼城市，可以在哪裏承保等等」。她強調，這些產品是要讓大家更方便在灣區工作生活，「如果反而更複雜，增添困難，那是通不來的」。此外，像養老醫療、綠色環保、有ESG元素的保險產品，在大灣區的需求都不斷增加，「例如有些年輕人會想產品涵蓋綠色元素、講普世價值，他們的投資意願也是需要掌握」。