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港府斥美國務院「妖魔化」國安警行動

【明報專訊】警方國安處懸紅通緝8名海外港人，並先後帶走他們的多名親屬調查，美國國務院在當地時間上周五（25日）發聲明強烈譴責，稱香港執法部門持續騷擾海外香港民主人士的家屬。特區政府昨發聲明強烈反對並譴責美方「妖魔化」國安處行動。

美斥恐嚇親屬逼被通緝者返港

美國國務院在聲明中表示關注近期香港警方扣留郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、蒙兆達、羅冠聰及黃之鋒的親屬問話，形容是蓄意的恐嚇行為，進一步侵蝕香港自由，並以此強迫被通緝者返港。美方呼籲香港當局停止對民主人士家屬的騷擾，呼籲中方尊重港人權利和自由。

港府發聲明強烈反對及譴責美方試圖「妖魔化」國安處依法採取的行動，稱無論美國如何為潛逃者開脫，都無法改變涉案者竄逃外地後涉嫌繼續干犯《港區國安法》的事實，國安處依法通緝、進一步偵查及執法行動是完全合情、合理、合法，更是必須。

政府發言人強調沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀，執法部門的行動一直根據證據，嚴格依照法律，與政治立場、背景或職業無關，敦促美國認清事實，立刻停止對國安法及特區落實國安法的情况肆意誹謗抹黑，並立刻停止干預中國內政和香港事務。政府重申，任何維護國家安全的執法行動，不會影響香港居民依法享有有關的權利和自由。

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