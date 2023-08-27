林定國：許智峯潛逃 品格如何「公道在人心」

稱海外法官制可鞏固國際法律中心地位

許智峯日前取得南澳州最高法院授予認可律師資格，立法會議員何君堯其後質疑港府是否不應再任命來自澳洲的法官。林定國昨表示，《基本法》第82條賦予香港委任來自其他普通法管轄區的資深法官擔任終審法院非常任法官，強調委任法官有嚴謹程序，基於其個人的專業質素和聲譽。他稱過去委任的非常任法官在國際上「擁有極高聲譽」，有關委任制度亦對鞏固香港國際法律中心地位及聲譽非常重要。

逾百人的香港法律及爭議解決業界代表團北上訪問，律師會在社交平台稱，代表團在成都出席第六屆香港法律服務論壇，以普通話作模擬個案調解，向國內企業介紹調解程序，並參與面對面商務配對環節等；代表團在北京則出席第二屆「一帶一路」法律挑戰與應對策略研討會，以個案分析向在場逾百國企和民企代表宣傳選用香港法律服務的優勢。