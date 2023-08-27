橫梁鋼筋外露 測量師促支撐維修

志仁學校創立之初，只是租用單位作臨時校舍，其後獲村民捐款及政府資助，正式校舍於1935年建成，兩年後受風暴影響，曾作重修。

至日佔時期，學校曾停辦，戰後收生率不斷增加，遂再興建多幢新建築物，學生人數盛極一時。

06年收生不足停辦 後成文化場所

學校經歷多番起落，至2006年因收生不足而停辦，但仍是島上重要的文化活動場所，在每年舉辦的「禡行鄉」天后出巡儀式，學校操場都會開放供巡遊隊伍休息。

記者本月中到場觀察，發現校舍內部不但滲水，亦可見多處石屎剝落。測量師學會前會長何鉅業看過校舍內部照片後說，校舍不但出現石屎剝落，橫梁鋼筋亦已露出，鋼筋出現膨脹及生鏽，認為失修情况嚴重，且已持續一段時間。他說，由於橫梁承托樓板的重量，認為需即時為橫梁加裝臨時承托，例如以鋼架支撐，或即時展開維修。

何鉅業認為應先處理建築物防水層問題，並移除鬆散的石屎，及後再處理鋼筋問題。他補充，建築物目前仍「有得救」，需盡快維修，由於石屎隨時有塌下風險，不建議任何人進出校舍。

（城市保育）