坪洲荒校申款修葺 涉私地被拒 屬二級歷史建築 發展局：考慮分開處理官地維修資助

明報記者 區慧盈

坪洲公立志仁學校為坪洲首間校舍，由村民於1935年建成，並於2010年2月獲評定為二級歷史建築。根據古物諮詢委員會及古物古蹟辦事處就保護歷史建築所採用的行政指引，二級歷史建築屬具特別價值而須有選擇地予以保存的建築物。

擬作社區中心 鄉委會：日久失修憂倒塌

坪洲鄉事委員會目前以短期租約形式向地政總署租用該校舍。坪洲鄉委會主席黃漢權說，由於校舍位處坪洲中心地帶，加上為當區居民的歷史回憶，故打算租用校舍作社區活動中心，供居民享用。他說，由於校舍荒廢逾10年，自租用校舍後便發現校舍日久失修，內部出現多處石屎剝落及嚴重滲水，外部亦出現樹枝橫生情况，加重建築物重量，憂慮長遠有倒塌危機。

私人業主已逝世 遺孀未處理遺產

黃漢權說，自2021年開始與古蹟辦商討申請歷史建築維修資助計劃，以自行做小型修葺工程，雖然校舍整體屬政府業權所有，但因歷史原因，校舍其中小部分約20平方呎的面積屬私人業權所有，古蹟辦要求須獲得該私人業主的書面同意，方可批准資助。然而，黃說由於該私人業主已逝世，其遺孀亦未有處理遺產等事宜，故鄉委會至今未能獲得私人業權人同意，期望政府彈性處理申請。

黃補充，為避免校舍倒塌，已自費約1萬多元在校舍上蓋鋪上防水布，以防止屋頂滲水等情况惡化。由於校舍情况惡劣，未敢開放予居民使用，目前僅作鄉委會儲存雜物之用。

有國民黨「青天白日」圖案罕見

港大的建築文物保護碩士與學士課程創始人李浩然說，志仁學校的建築特色屬20世紀初村校的代表，其中校舍有當時國民黨黨徽「青天白日」圖案，於本港現存建築中較少見。他說，志仁學校只有非常小的部分屬私人業權，認為政府若有心保育建築，彈性處理事件並非不可行。

學者：可參考灣仔藍屋未收業權先保育

李以一級歷史建築灣仔藍屋為例，當年政府亦未收回藍屋建築群的全部業權，已開始籌備保育工作，認為志仁學校的處理亦可套用此例子。

李說因從圖片可見，志仁學校內部已有石屎塌下危險，認為可以公眾安全為由修葺整個建築物，同時亦可避免歷史建築繼續荒廢。

（城市保育）