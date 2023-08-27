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傷健協會就業支援計劃結束 SEN青年建立自信 投身特殊教育

【明報專訊】香港傷健協會2019年起推行賽馬會「夢啟航」就業支援計劃，提供職前培訓及工作實習，協助逾兩萬名有特殊教育需要（SEN）的青年就業。計劃早前完結，協會昨發表成效研究結果，稱參與計劃的青年在社交反應、事業發展自我效能感及執行功能上均有改善。有參與計劃的青年稱自信心增加，同時在計劃中確立志向，後成為特殊學校教師。

學員社交能力改善

協會去年委託香港理工大學應用社會科學系調查，問卷訪問100個參與計劃的青年，比較參與計劃前後的志向規劃及執行能力。社工評估青年社交反應，發現情緒控制、任務展開、組織、時間管理、堅持達標等5項執行功能有顯著提升；學員所有社交反應指標，包括社交動機、認知等亦顯著改善；學員的事業計劃、設定事業目標等亦有顯著進步。

協會另透過座談會及深入訪談，確認學員的個人內在技能及人際關係技能有提升，並可在工作及生活中應用。理大應用社會科學系專任導師卓麗茵表示，青年要有好的職業發展，首先需較好的個人心理發展，樂見不少學員可具體地分享自己參與計劃後的改善，參與計劃的僱主亦增加對SEN群體的了解，相信倘計劃支援更長久，效果更明顯。

參與計劃的Eva有讀寫障礙，她說上學期間曾因此被欺凌；又試過被同學羨慕考試可獲延長時間而感到尷尬，自信心較低。她參與計劃後認識了一群同路人，亦參與了不少歷奇活動及工作坊，增強自信之餘，更驅使她投身特殊教育界。她說，不少參加者有類似經歷，交流時不會覺得自己與眾不同，形容計劃是一個讓SEN學生互助的平台。

相關字詞﹕特殊教育需要 就業

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