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港聞

港聞二

東堤情侶燒炭 度假屋職員藏炭爐被捕

【明報專訊】長洲東堤小築前日有情侶疑燒炭自殺，40歲女子死亡，其46歲已婚男朋友清醒送院，涉嫌藏毒被捕。據了解，兩人因金錢及感情問題曾爭執，惟男友表示自己無意自殺。另外，賓館60歲女職員曾移動該盤炭，並向警方聲稱房間內沒有炭，涉嫌誤導警務人員被捕。水警總區重案組正調查案件。

戀有婦之夫 女子死亡

前日中午12時許，長洲東堤路東堤小築一名60歲姓張女職員見租客夠鐘但未有退房，以後備匙開門，發現40歲姓許女士及其46歲姓黃男友，分別在房間內昏迷及半清醒，旁邊有一盤燒過的炭。警方接報到場，在單位內發現該對情侶，並檢獲小量懷疑氯胺酮，女子昏迷，男友則清醒，兩人送往長洲醫院治理，其後女子證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

男子獲救 涉藏毒被捕

經初步調查，男友涉嫌藏毒被捕，女職員曾將該盤炭搬到另一單位的露台收藏，並一度向警員聲稱房間內沒有炭，涉嫌誤導警務人員被捕。案件暫列自殺、企圖自殺、藏毒及誤導警務人員，交由水警總區重案組人員跟進。

據了解，黃男任職財務公司職員，為有婦之夫，與任職髮型屋助理的許女相戀兩年，男子上周四下午2時許租用涉案單位，其女友則在傍晚6時到達，二人在單位內吸毒、喝紅酒，並在露台燒烤。至晚上9時許，二人因感情及金錢問題爭執，男子憤而離開，並乘船出中環；女子其後以微信通知男友，指自己欲尋死，男子遂於晚上11時乘船趕回長洲安慰女友。凌晨零時許，男子返回東堤小築與女友聊天喝酒，二人其後睡着。男子中午被職員叫醒時，發現單位內有炭爐，但他稱無意自殺，也沒有把炭爐搬到單位內。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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