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港聞二

深夜噪音舉證困難 議員倡房署審視投訴門檻

【明報專訊】慈雲山慈正邨上周因噪音投訴釀成命案。翻查2019年一份區議會文件，房屋署如接獲噪音投訴，會派出保安員等兩名屋邨管理人員到場視察，如有投訴人以外另一住戶證明投訴屬實，會發出書面警告，但承認深夜噪音問題或會遇到舉證困難。有立法會議員促房署審視噪音投訴的門檻。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，噪音等滋擾實際上難證實，房署職員到場時，滋擾者或已停止，署方又不想錯怪住戶，曾有精神病住戶不時半夜大叫，「全世界都聽到」，但一直未能處理。他認為，今次命案反映房署應審視噪音投訴的門檻，及早處理，如牽涉精神復康問題則應由社福機構介入。

梁文廣：調遷門檻不低因資源絀

對於命案女死者家屬稱，曾因滋擾問題提出調遷不果。梁文廣表示，除證明醫療需要外，亦可以社會因素提出調遷，例如住戶地址在不知情下被用作借貸，不時被滋擾「追數」，可經社福單位評估需要，或房署屋邨經理亦有權批出邨內調遷。他說，申請調遷門檻不低，因房屋資源緊絀，如涉鄰里滋擾，新遷入者亦可能面對同樣問題，理論上應是滋擾者被扣分及離開。

對於依據投訴人提供的證據執法，房署代表在2020年立法會會議上稱不鼓勵公屋租戶監察彼此，又稱儀器未必適合用於量度人類產生的噪音。

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