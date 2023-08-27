深夜噪音舉證困難 議員倡房署審視投訴門檻

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，噪音等滋擾實際上難證實，房署職員到場時，滋擾者或已停止，署方又不想錯怪住戶，曾有精神病住戶不時半夜大叫，「全世界都聽到」，但一直未能處理。他認為，今次命案反映房署應審視噪音投訴的門檻，及早處理，如牽涉精神復康問題則應由社福機構介入。

梁文廣：調遷門檻不低因資源絀

對於命案女死者家屬稱，曾因滋擾問題提出調遷不果。梁文廣表示，除證明醫療需要外，亦可以社會因素提出調遷，例如住戶地址在不知情下被用作借貸，不時被滋擾「追數」，可經社福單位評估需要，或房署屋邨經理亦有權批出邨內調遷。他說，申請調遷門檻不低，因房屋資源緊絀，如涉鄰里滋擾，新遷入者亦可能面對同樣問題，理論上應是滋擾者被扣分及離開。

對於依據投訴人提供的證據執法，房署代表在2020年立法會會議上稱不鼓勵公屋租戶監察彼此，又稱儀器未必適合用於量度人類產生的噪音。