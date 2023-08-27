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捱斬婦曾提調遷 家屬指房署門檻高 保安到場曾確認樓下傳噪音 承諾跟進無下文

捱斬婦曾提調遷 家屬指房署門檻高 保安到場曾確認樓下傳噪音 承諾跟進無下文

【明報專訊】六旬漢上周三在慈正邨涉斬死八旬婦再自縊，警方稱二人生前曾因噪音問題互相投訴。老婦外孫女馮小姐上周五在網上貼文稱，婆婆曾受男方滋擾、恐嚇「攬住一齊死」，強調被滋擾才投訴。馮接受本報訪問指，曾有保安員上門，證實聽到「篤篤聲」，但未有認真跟進；家人曾向房屋署職員提出調遷，惟對方暗示需醫療證明才有機會調遷，質疑對方以高門檻「耍走」家屬。

房署：無補充 社署：非跟進個案

房署早前回覆本報查詢時表示，屋邨辦事處曾勸喻相關住戶切勿作出滋擾，建議兩戶授權署方轉介個案予社會福利署，惜未獲住戶應允，涉事兩戶及鄰近住戶均沒有因噪音提出調遷，案件正由警方調查中，不便透露進一步資料。本報上周五再就馮小姐貼文查詢房署，曾否接獲家屬查詢調遷、有否接獲跟蹤、恐嚇投訴，房署表示無補充。社署表示，兩名死者並非社署跟進個案，已聯絡家屬提供協助。

外孫女指男子曾稱「攬住死」

馮小姐向本報表示，外婆在邨內居住20年無被投訴，涉案男子近年遷入後指控婆婆製造噪音，曾經跟蹤甚至恐嚇要與婆婆「攬住一齊死」，亦曾口頭承認「篤天花」「反擊」。有次有女保安到場確認噪音，承諾會到樓下了解及跟進，惟未有下文。一家在被動情况下，被滋擾才向保安投訴。她說，保安事後在早午晚巡邏，但仍無發現噪音，「點解無人查、無人跟進？究竟兇手有無被扣過分呢？又有冇人去執行扣分制呢？」馮小姐母親、死者女兒在命案後曾致電房署，要求書面交代跟進情况、有何措施保護居民、男方背景及精神狀態，惟對方稱屬私隱問題無法透露。

「未畀兇手搞到有病

已經畀兇手殘忍殺害」

家人至少兩次致電慈正邨屋邨辦事處投訴樓下男住客滋擾，包括嘗試向正旭樓主任提出申請調遷，惟對方暗示必須先有醫生證明，證明事主受滋擾有心理疾病，才可申請，家屬最終並無正式入紙。馮質疑，職員有心以高門檻「耍走」家屬，「係咪要等兇手搞到婆婆有病先考慮畀婆婆申請調遷？𠵱家都未畀兇手搞到有病，已經畀兇手殘忍殺害」。她稱，家屬亦曾提出申請入住護老院，房署則提供社署轄下長者中心資料，令人感覺敷衍了事、「將個波拋嚟拋去 」。

馮母曾致電該中心查詢，對方稱婆婆的情况「要等三五七年」才獲調遷。

對於曾有男方鄰居稱在半夜聽到「篤篤聲」，馮小姐相信由男方造成，澄清婆婆在家中無使用拐杖，被投訴後已為婆婆更換靜音布拖鞋及為桌椅包保護套，減少聲響，亦有向男方提出噪音可能從四周其他單位傳出。她說，婆婆曾一度遷到母親家中居住，但不欲「麻煩後生」才搬回正旭樓，近日對方又大聲播放收音機滋擾。她承認低估事情嚴重性，亦相信房署會跟進，「如果有人話畀我哋聽，原來兇手係咁危險，都會即刻報警，更加唔會畀婆婆住喺嗰度」。

馮小姐說，上周五原為婆婆86歲生日，一家原已安排慶祝，惜天人永隔，感激婆婆「永遠都提供無限量嘅愛比我哋、支持我哋，我哋真係好幸運有佢呢粒寶喺家庭之中」。

明報記者

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