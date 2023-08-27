太古3商場撐夜經濟 推3小時免費泊車

出席鰂魚涌「舍區」嘉年華

陳茂波籲晚膳後飲番杯才回家

是次嘉年華由聖雅各福群會、東區民政事務處及太古地產合辦。太古地產發言人稱將全力支持政府「夜經濟」倡議，訪客晚上在太古廣場、太古城中心和東薈城名店坊消費，可享3小時免費泊車優惠，同時將延長商場客服中心服務時間。太古地產又表示，正籌辦各種晚間推廣活動，包括特色音樂及舞蹈表演和戲票贈送活動。

嘉年華由前日至今日舉行，免費開放，以創意健康為主題，日間活動包括各種文藝休閒活動，例如製作竹編涼扇、手工茶包等14項免費工作坊，部分食肆特別為嘉年華推出50元美食優惠。另場內設小食、創意攤位，更特設27組方糖狀公共藝術裝置，呼應當區昔日的煉糖廠歷史背景。聖雅各福群會執行委員會副主席李民斌表示，嘉年華重頭戲為黃昏的音樂表演，演出包括多元音樂種類。