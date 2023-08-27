明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

太古3商場撐夜經濟 推3小時免費泊車

【明報專訊】鰂魚涌全新社區休憩空間「舍區」首個節慶活動「舍區夏日嘉年華」昨舉行開幕禮，財政司長陳茂波致辭時表示，嘉年華為響應「開心香港」的活動，區內逾40間食肆推出優惠，冀市民在「舍區」休憩之餘，可於附近晚膳後來「飲番杯」才回家，「星期六夜少少也無所謂」，傳遞開心氣氛有助帶動經濟。協辦方太古地產為支持政府「夜經濟」倡議，旗下3個商場正積極籌劃一系列推廣活動，鼓勵租戶延長營業時間。

出席鰂魚涌「舍區」嘉年華

陳茂波籲晚膳後飲番杯才回家

是次嘉年華由聖雅各福群會、東區民政事務處及太古地產合辦。太古地產發言人稱將全力支持政府「夜經濟」倡議，訪客晚上在太古廣場、太古城中心和東薈城名店坊消費，可享3小時免費泊車優惠，同時將延長商場客服中心服務時間。太古地產又表示，正籌辦各種晚間推廣活動，包括特色音樂及舞蹈表演和戲票贈送活動。

嘉年華由前日至今日舉行，免費開放，以創意健康為主題，日間活動包括各種文藝休閒活動，例如製作竹編涼扇、手工茶包等14項免費工作坊，部分食肆特別為嘉年華推出50元美食優惠。另場內設小食、創意攤位，更特設27組方糖狀公共藝術裝置，呼應當區昔日的煉糖廠歷史背景。聖雅各福群會執行委員會副主席李民斌表示，嘉年華重頭戲為黃昏的音樂表演，演出包括多元音樂種類。

上 / 下一篇新聞