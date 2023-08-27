兩岸海濱曾辦夜活動 吳永順：可借鏡優化

觀塘海上月亮打卡者眾

灣仔維港嘉年華吸20萬人

旅發局「樂聚維港嘉年華」於今年7月8日開始，連續5個周末晚上6時至11時在灣仔維港海濱舉行，節目包括水上音樂會、街頭表演、滑板表演，以及「幻彩詠香江」水上煙火版等。旅發局本月7日公布，一連5個周末的活動共吸引近20萬人入場。

至於維港對岸的觀塘海濱長廊，亦曾於2021年中秋節前後在海上亮起一個直徑15米的巨型「月亮」，旁邊有星夜投影及數隻發光兔子，吸引不少人「打卡」。主辦方當時在場內設小食攤位和遊戲攤位，並邀請樂隊RubberBand表演。

吳永順說，夜經濟不一定是大鑼大鼓舉行大型活動，舉例如旅發局今年再次在中環海濱活動空間舉辦「Wine and Dine Festival」，以及觀塘海濱、西環海濱、灣仔海濱亦曾舉行各類市集。他說能根據以往活動的經驗作優化，才是較可持續的做法。