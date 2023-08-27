明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

海濱委主席撐海濱夜市 籲避「老餅」 林健鋒倡藝術表演睇相打小人

【明報專訊】政府提出「搞活搞旺」夜市，行政會議成員林健鋒提議在海濱空地舉辦特色夜市，除了唱歌和魔術表演，更可加入睇相和「打小人」。海濱事務委員會主席吳永順昨出席活動後表示，中環、灣仔和觀塘海濱過去曾舉辦不少夜間活動，可繼續舉辦及參考上月旅發局在灣仔海濱舉行的維港水上音樂會，但應盡量配合年輕人喜好，不建議太「老餅」的活動。

林：夜市不應售廉價貨 勿增太多小販牌

身兼經民聯副主席及立法會議員的林健鋒在有線新聞節目《有理有得傾》表示，早前提過可考慮重辦「大笪地」，但大笪地是童年回憶，現沒有人認識，且需大幅土地舉辦，若本港有大面積土地應用以興建簡約公屋。被問到應否先搞旺廟街等現有夜市，他說最近沒去廟街，但聽聞市况沒以前好，而鵝頸橋現仍有很多人去打小人。他說自己有時都會去睇相，「讓高人指點迷津」，認為夜市有睇相和打小人活動，「絕對可以吸引旅客」，而旅客需理解內容，大學生可在場翻譯。

林健鋒亦同意特色夜市不應售賣廉價貨品，形容「廉價貨通街有」，夜市應有藝術表演，吸引藝術愛好者，惟不應增發太多流動小販牌。他認為政府不要再「關上房門」，應多諮詢商界、飲食界和娛樂界如何搞活夜市。

吳永順讚維港水上音樂會高質可續辦

吳永順昨出席茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」活動後回應夜經濟時表示，可在海濱舉辦具活力的活動，例如露天音樂會和電影放映會等；而萬聖節和中秋節等節日則可舉辦限定慶祝活動。他舉例灣仔海濱的「維港水上音樂會」設有大型屏幕，並有美食攤檔售賣小食，形容是高質素活動。

吳又稱，發展夜經濟需考慮選址，例如堅尼地城卑路乍灣的海濱長廊和茶果嶺海濱公園鄰近民居，應主要以日間活動及休憩設施為主，因此具規模的市集、露天餐廳和酒吧、室外表演等不適宜在此舉行。

起動九東專員：觀塘海濱遠離民居適合

發展局長甯漢豪在同一場合致辭時稱，今年底前仍有多個海濱項目陸續落實，包括灣仔水上運動及康樂主題區（第四期）、大角嘴櫻桃街另一渠務設施的公共空間，以及數個位於啟德跑道區私人發展項目的休憩空間，讓維港兩岸海濱長廊總長度增至約27公里，2028年更延伸至34公里。起動九龍東專員張綺薇表示，觀塘海濱及附近範圍相對較遠離民居，適合舉辦夜間活動。

工聯會旅遊聯業委員會早前連同立法會議員鄧家彪發布建議書，倡議夜市選址觀塘海濱。鄧家彪表示，觀塘海濱附近有多元化商貿區，夜市內的小本經營者可以平價租用工廈儲存夜市所需用具，到晚上才取回。他認同夜市應有特色，亦可融入傳統元素，但需切合港人需要，「不要鬥平、集團化」。

鄧家彪提出政府或機構短期內可先在觀塘海濱舉辦活動結合夜市，以吸引區內居民參與。他稱甚至可舉辦「觀塘好聲音」，同場售賣食物，以推動氣氛。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞