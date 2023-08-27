海濱委主席撐海濱夜市 籲避「老餅」 林健鋒倡藝術表演睇相打小人

林：夜市不應售廉價貨 勿增太多小販牌

身兼經民聯副主席及立法會議員的林健鋒在有線新聞節目《有理有得傾》表示，早前提過可考慮重辦「大笪地」，但大笪地是童年回憶，現沒有人認識，且需大幅土地舉辦，若本港有大面積土地應用以興建簡約公屋。被問到應否先搞旺廟街等現有夜市，他說最近沒去廟街，但聽聞市况沒以前好，而鵝頸橋現仍有很多人去打小人。他說自己有時都會去睇相，「讓高人指點迷津」，認為夜市有睇相和打小人活動，「絕對可以吸引旅客」，而旅客需理解內容，大學生可在場翻譯。

林健鋒亦同意特色夜市不應售賣廉價貨品，形容「廉價貨通街有」，夜市應有藝術表演，吸引藝術愛好者，惟不應增發太多流動小販牌。他認為政府不要再「關上房門」，應多諮詢商界、飲食界和娛樂界如何搞活夜市。

吳永順讚維港水上音樂會高質可續辦

吳永順昨出席茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」活動後回應夜經濟時表示，可在海濱舉辦具活力的活動，例如露天音樂會和電影放映會等；而萬聖節和中秋節等節日則可舉辦限定慶祝活動。他舉例灣仔海濱的「維港水上音樂會」設有大型屏幕，並有美食攤檔售賣小食，形容是高質素活動。

吳又稱，發展夜經濟需考慮選址，例如堅尼地城卑路乍灣的海濱長廊和茶果嶺海濱公園鄰近民居，應主要以日間活動及休憩設施為主，因此具規模的市集、露天餐廳和酒吧、室外表演等不適宜在此舉行。

起動九東專員：觀塘海濱遠離民居適合

發展局長甯漢豪在同一場合致辭時稱，今年底前仍有多個海濱項目陸續落實，包括灣仔水上運動及康樂主題區（第四期）、大角嘴櫻桃街另一渠務設施的公共空間，以及數個位於啟德跑道區私人發展項目的休憩空間，讓維港兩岸海濱長廊總長度增至約27公里，2028年更延伸至34公里。起動九龍東專員張綺薇表示，觀塘海濱及附近範圍相對較遠離民居，適合舉辦夜間活動。

工聯會旅遊聯業委員會早前連同立法會議員鄧家彪發布建議書，倡議夜市選址觀塘海濱。鄧家彪表示，觀塘海濱附近有多元化商貿區，夜市內的小本經營者可以平價租用工廈儲存夜市所需用具，到晚上才取回。他認同夜市應有特色，亦可融入傳統元素，但需切合港人需要，「不要鬥平、集團化」。

鄧家彪提出政府或機構短期內可先在觀塘海濱舉辦活動結合夜市，以吸引區內居民參與。他稱甚至可舉辦「觀塘好聲音」，同場售賣食物，以推動氣氛。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676