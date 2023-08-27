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孫玉菡：研下月推在校課後託管 提供社區客廳助劏房生

【明報專訊】本港總和生育率去年下跌至0.701的歷史新低，為全球最低。家計會執行總監林慧翔昨表示，本港不乏想生育及「未決定」或「不知道」生育意願的人，促請政府制定一套整全政策，為市民移除生育障礙。勞工及福利局長孫玉菡同日稱，香港老齡化問題處於全國領先階段，當局正研究如何釋放婦女勞動力，包括9月推出在校課後託管、提供社區客廳等服務，以及在下一輪《好僱主約章》增設更多家庭友善僱傭政策。

稱生育意欲升 家計倡訂整全政策

林慧翔在港台《香港家書》引述家計會「2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」的最新結果稱，想生或想再生孩子的受訪婦女比率由5年前15.3%增加至22%，另有逾兩成表示「未決定」及「不知道」。她建議政府制定一套整全政策，在經濟、親職支援及健康服務等方面提供協助，如資助房屋、教育、醫療和託兒，寬減稅務、生育及教育基金等；安排彈性上班、有薪親子假、加強育嬰及託兒服務、延長有薪產假及侍產假等親職支援；以及加強及增撥資源於懷孕前、生育指導、其他性與生殖健康及生育相關的支援。

下輪約章鼓勵允帶放假子女返工

孫玉菡昨出席一個人口政策論壇時表示，近期勞動參與率下跌與人口老齡化有關，當局正設法提升婦女就業率，如下月將在50間小學試行在校課後託管服務，讓有需要小學生課後留校接受託管及學習支援，另提供社區客廳等服務供劏房學生聚會、溫書，釋放雙親勞動力及推動鄰里互動。

他續補充，要讓已生育婦女重投職場，彈性工作環境及時間幫助很大，樂見許多企業重視社會責任，勞工處將在下一輪《好僱主約章》增設更多家庭友善僱傭政策，如鼓勵僱主容許婦女帶放假子女到公司工作，以發掘她們重投職場的動力。

「婦女自強基金」盡快推下輪

民政及青年事務局長麥美娟在同一論壇提到，人口政策與香港未來發展時常讓人聯想到婦女為何不生育，卻忽略背後其他原因如經濟、生活模式等，對女性形成「無形枷鎖」。她又稱，為資助民間項目支援婦女兼顧就業和家庭、關注身心健康及釋放潛能而設的「婦女自強基金」獲很多團體支持，申請已超額數倍，將盡快推出下一輪申請。

相關字詞﹕麥美娟 孫玉菡 人口政策 家計會

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