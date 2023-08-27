訛稱報案人不追究 男警涉九度偽造口供

報案人問進度揭發 不排除偷懶

警方稱，西九龍總區重案組前日下午拘捕一名32歲男子，涉嫌妨礙司法公正。被捕男子為警務人員，現正扣留調查，他將會停職。

據了解，該名警員駐守深水埗警區刑事調查隊，今年內涉嫌最少9次偽造口供紙，訛稱報案人對案件不追究，涉及騙案及盜竊案，警方仍在調查是否涉及更多案件。據了解，事件因有報案人追問警方案件調查進度時揭發，初步不排除有人「偷懶」以減少工作量。

休班警長逆線撞車 涉酒駕被捕

另外，上周四晚上11時半一名休班警長駕駛私家車逆線行駛並在荃灣與一輛專線小巴相撞。警方到場處理時，該休班警長未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。

警方稱，上周四晚11時半，60歲陳姓男子駕駛專線小巴沿荃灣和宜合交匯處往梨木樹方向行駛，當駛至交匯處近往梨木樹出口時，懷疑撞向正逆線行駛的一輛私家車。據了解，該私家車沿象鼻山路支路行駛時，突然在和宜合道交匯處向左調頭反方向行駛。

警方接報到場，經初步調查，私家車46歲男司機酒精呼氣測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕。小巴輕微損毀，車上一名56歲女乘客腰痛，清醒送往仁濟醫院治理。警方證實，被捕男司機為休班警務人員。據悉，他為一名警長，駐守中區警區。案件由新界南總區交通意外特別調查隊調查。

警隊重申，非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。