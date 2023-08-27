曾拍攝反修例 攝影教授再遭拒入境

昔曾考慮居港 今料永列黑名單

Matthew Connors向本報表示，本月16日乘坐香港航空班機從曼谷抵港，原計劃來港參觀M+及其他博物館，順便測試自己能否入境香港，因2020年初被拒入境的經驗一直困擾他。當抵達香港機場時，入境處人員再度告知他「不符合入境要求」。面談期間他自言是教授及藝術家，來港目的為觀光旅遊。他被安排到一間獨立房間接受查問，但他認為查問人員在套取他的資料，又對他的答案漠不關心，例如他回答自己在馬薩諸塞州（Massachusetts）一所大學任教，人員曾用手機搜索Massachusetts的串法，但搜索數次不果便不了了之，不過檢查了他的行李兩次。

他對被拒入境感到失望，稱過往20年多次到訪香港，對香港產生濃厚感情，曾考慮移居香港。他對自己可能被永久拒絕來港，認為從多方面來說都令人不安。他批評香港政府禁止批評者入境明顯是脆弱的表現，批評港府透過《港區國安法》製造恐懼及限制自由；又說自己曾在朝鮮拍攝採訪，入境平壤亦無問題。

（反修例風暴）