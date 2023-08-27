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「可囚54月」 暴動13歲童判教導所 同案兩少年亦入教導所 4人囚50至51月

【明報專訊】2019年10月6日《禁蒙面法》生效翌日，有市民遊行抗議，當中一案有9人被控暴動等罪，7人經審訊後罪成，包括一名案發時13歲男童，7人還押至昨天在區域法院（移師西九龍裁判法院）判刑。暫委法官梁嘉琪考慮案發時香港經歷連串暴力事件，「暴力風險不容低估或小覷」，判其中4人入獄4年2個月至4年3個月；至於案發時未成年3人，梁官明言可判監50至54個月，其中13歲被告刑期最長，但考慮年紀及平衡社會利益，終判3人入教導所。

官：暴力風險不容低估

被告依次為海外升學顧問謝芷盈（現年26歲，下同）、學生吳俊傑（20歲）、學生李苑瑩（25歲）、文員黃為瀚（35歲）、平面設計師周貝家（36歲）、13歲中二男生（現16歲）、理大土木及環境工程系學生蘇家揚（20歲）。

在開審前認罪的女學生曾令兒（案發時16歲）因患焦慮症，早前遭懲教署判斷不適合入教導所，押後9月2日再訊，待爭議法庭是否有權照判她入教導所。

13歲童曾拍片獲獎 因案患抑鬱

暫委法官梁嘉琪判刑時引述求情，提到案發時13歲的男童因本案情緒受壓患上抑鬱症，要接受治療，家人自責未能給予他足夠指引和管教；他對電影感興趣，校內拍攝影片獲頒最佳影片獎，師長求情稱他天資聰穎、受同儕歡迎，惟因本案須離開校園生活。

梁官稱本案暴動歷時42分鐘，500多名示威者參與，令灣仔多條行車道完全受阻，對附近商店及居民造成困擾。示威者挖磚及取路牌等雜物做路障，又燃燒雜物及在行人路和建築物塗鴉，更有人駕駛鑽地車破壞路面，亦向警方投擲磚塊和多枚汽油彈，部分着地後起火焚燒，事後須花費人力物力修復；警方多次警告示威者，發射34發催淚彈、3發橡膠子彈等驅散，但示威者仍未散去，若非警方推進，亦未能驅趕示威者。

梁官考慮暴動規模、沒證據指各被告何時到場等因素，採納50個月為量刑起點，首被告判囚50個月，她另承認的無牌管有無線電通訊器具罪則罰款2000元；李、黃、周3人另被控使用蒙面物品罪，判囚3個月，其中1個月分期執行，3人總刑期51個月；其餘3名未成年者，13歲男生和蘇另涉管有雷射筆和扳手，梁官稱若判監可分別判囚54和53個月，但平衡被告個人及社會利益後，終判3人入教導所。

翻查資料，教導所羈留期由6個月至3年不等，囚友獲釋後仍可能要接受3年監管期，若不遵守監管條件有可能被重召回教導所。

【案件編號：DCCC283/20】

明報記者

（反修例風暴）

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