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東電：核站周邊海水氚檢測均合格 10採樣全低於每公升10貝可 達700中止排水

【明報專訊】日本東京電力公司（簡稱東電）昨日公布福島第一核電站排放核污水後，首份周邊海水放射性氚含量的初步檢測報告，顯示10個採樣點的海水樣本輻射水平都低於每公升10貝可，少於觸發中止放水的700貝可標準，也遠低於世界衛生組織（WHO）飲用水水質標準的每公升1萬貝可。日本水產廳昨在核電站附近捕魚檢驗魚肉的氚含量，最快今日公布結果。

遠低世衛飲用水1萬貝可標準

排水前放射物1貝可

昨日公布的10個海水採樣點最遠距離核電站海岸1.5公里。東電公布的檢測數據圖表顯示，全部採樣點的氚含量都低於每公升10貝可（見圖）。

東電發言人松尾桂介表示：「我們確認檢測得的海水氚數值低於『處理水』的每公升1500貝可排放標準。」日本放送協會（NHK）報道，當局今後將對今次結果詳細分析，而東電過往分析顯示，同海域於排水前每公升海水的放射物含量低於1貝可。

環境大臣：為免負評 高客觀透明監察

東電最新圖表亦顯示，如檢測得海水氚含量高於每公升350貝可，公司便須加強檢驗排放設備和確認排水操作過程，高於每公升700貝可則須中止排水。東電另公布，至當地昨晚8時累積排放565立方米「處理水」，經稀釋後每公升氚含量205貝可。

另一方面，日本環境省昨日上午於距離核電站排水隧道口40公里的福島縣海灣11個地點採集海水樣本，送至實驗室分析氚等放射物濃度，計劃於明日上午在官網公布結果。環境大臣西村明宏表示：「為確保不會出現負面評價，將以高客觀、透明及信賴度徹底監察。」

魚肉檢驗最快今公布

日本水產廳在當地昨清晨6時（本港上午5時），在離核電站5公里海域分別捕撈一條扁口魚和一條竹麥魚，送至宮城縣多賀城市設施，割取10克魚肉剪碎後，利用專用儀器燃燒提煉體液和組織檢測氚含量，相比傳統檢測方法往往需時約1個月，該新做法約1天便有結果，最快今天於水產廳官網公布結果。

（NHK／朝日電視台／東京電力網站／法新社）

相關字詞﹕福島第一核電站 福島核污水 福島核污水排放 東京電力公司 日本

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