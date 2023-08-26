有超市鹽架清空 政府：存量夠1個月 市民憂排水污染一買6包 專家：製鹽輻射物不依附

本報記者昨午到訪屯門兩間超市，發現食鹽貨架近乎清空，只剩小量產地為日本的海鹽和價格較高的岩鹽，其餘售數元至約20元的食鹽被搶購一空。記者昨午1時在屯門市廣場超市Taste見到多人擠在貨架前搶購，有人一次拿取逾6包外國池鹽。一名購入兩包日本海鹽的市民說獲悉日本開始排放核污水，擔心海水受污染，故要購入未受污染的海鹽，「一排放就會影響整個大海，怎會僅限10個都縣受影響」，又稱未來只會購買內地製的食鹽，不會再購買日本鹽或水產品。

百佳惠康稱供應穩 政府：「缺貨」因未及補

屯門時代廣場惠康超市昨午有小量海鹽存貨，半小時後只剩低鈉海鹽和岩鹽。多名欲買鹽的市民查詢貨存，職員說店內已無餐桌鹽和海鹽存貨，只剩下岩鹽，又稱前晚起較多人買鹽，貨架需頻密補貨，昨早不少人一次購入多包。買不到鹽的梁先生無奈稱自己並非「搶鹽」，只因家中食鹽將用盡，打算購買一樽餐桌鹽，只好到其他超市找尋。

百佳回應稱目前食鹽供應穩定，暫無限購措施，會因應市場情况及顧客需求隨時調整，亦會與供應商聯繫，按需求增加貨量。惠康表示食鹽存貨充足，貨源穩定，會留意情况，適時調動供應及持續補貨，建議顧客按實際需要購買。一田百貨表示近日食鹽銷量略升，但未見搶購，公司食鹽供應仍穩定，貨量暫仍充足。

環局：食鹽主產地內地大馬澳洲 日鹽不足1％

環境及生態局表示，政府聯絡各大超市了解，得悉部分貨架無食鹽，只是未有人手即時補充，並非缺貨，超市會跟進及盡快補貨。局方引述統計處資料，本港食鹽主要來自內地、馬來西亞及澳洲，日本食鹽只佔整體供應不足1％。

食物安全中心表示，過量攝入碘及鈉會危害健康，碘片亦非輻射「解毒劑」，不能阻止身體吸收碘以外的放射物質，呼籲市民應保持冷靜理性，勿輕信謠言。

專家：碘不防輻射 鹽過量傷腎

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀稱，俗稱食鹽的氯化鈉，污染物在結晶時不會黏附表面，加上售賣前會經晾曬及過濾等多重工序，故輻射量不多，相信加上本港部門把關嚴格，受污染食鹽無法進口，因此市民毋須擔心買到受污染的食鹽。他強調碘無法防止輻射，進食過多會引致腎臟等問題，提醒市民不要誤信謠言。他引述內地專家推算，即使日本排放核污水，不少輻射物質已沉落海底及被大量海水稀釋，故本地水域輻射量不會高。

香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，暫未見鮮魚需求受排水影響，本港淡水魚以內地供港居多，他認為港府把關嚴謹，故未見大眾購買水產品感擔憂。昨日在屯門新墟街巿買魚的陳太稱，不太擔心本港出售的魚受污染，買魚只挑選品種，不會刻意轉食淡水魚。有魚檔負責人亦稱生意與往日相若。

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