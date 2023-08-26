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港聞二

電腦節人流相若往年 展商入夜滿意銷情

【明報專訊】「香港電腦通訊節2023」昨起至下周一於灣仔會展舉行，不少人花五位數字金額購買電腦產品，並認為今年人流比往年相若。有參展商表示，首日上午銷情較上年遜色，形容情况「旺丁不旺財」；至晚上7時有參展商表示整日人流不復往年「人山人海」，但滿意銷情。大會表示，今次有逾200個參展商，佔地比去年多逾三成，期望今屆銷售額在全面通關帶動下會比去年增長。

多人花五位數購物

昨中午不少入場市民及參展商表示，電腦節首日整體人流與往年相若。售賣砌機電腦組合的天馬電腦推廣員冼先生認為，今年人流較往年多，但很多人只是觀望而沒有購物，首日早上銷情「麻麻哋」，「旺丁不旺財」。電子用品店INFINITY的黃先生認為今年銷情正常，與往年差不多，策略是薄利多銷。他又說，今年電腦節日期距離派發電子消費券已有一段時間，故對銷情沒太大幫助。

17歲潘先生預計花約2萬元，他購入兩部分別價值約1萬元的手提電腦、約5000元的文書手提電腦，以及一條Type C電線，他感覺今年人流與往年差不多，但比剛舉行的動漫節人流大減。

昨傍晚近6時半，仍有人排隊購票入場，場內亦出現如早上般的人流。至晚上7時許，Acer銷售經理鍾先生表示，首日銷情比上年增一至兩成，主要靠大減價和折扣優惠招徠顧客。另有兩間參展商表示滿意首日銷情，比上年略好。

放工趕至的王先生表示，由於閉館時間過早，未及考慮購買商品，需第二日再來選購心頭好。

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