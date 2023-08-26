貓迷博覽首日墟冚 3日料吸15萬人

有攝影有保健 零食區最擠擁

貓展整體人流暢旺，當中零食區尤其擠擁，不少人扶老攜幼同行，更有人帶貓前來。至昨日傍晚6時半，仍不斷有人排隊購票入場。

提供一站式寵物移民服務的「當當寵物移民」負責人余浩進表示，寵物移民和旅行近年愈來愈普及，除疫後復常出行需求增加等因素，更多是人們更願意投放金錢和時間在寵物身上，對不少人而言，寵物等於子女，故不惜花費在「毛孩」上，並尋求各方面的專業服務。

寵物移民趨普及 市民：花8萬值得

余又說，公司自2021年成立以來，已服務逾800宗個案，協助近2000隻寵物移民，當中八成以上是移民英國，多數人關注各國的移民要求，例如須為寵物接種疫苗及注射晶片、驗血要求、選購合規格的飛機籠等。

63歲洪女士從寵物出行公司了解過各種計劃，表示自己或有計劃旅遊，但不放心留下狗在家，即使將來有機會移民，也認為花費7萬至8萬元為寵物移民是值得。

展覽集團有限公司主席王學譜表示，香港寵物市場規模龐大，養貓住戶逾10萬，早前調查指花費在養貓上的開支持續增加，估計產業規模達18億元，市場需求殷切。