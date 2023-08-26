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港聞二

中環街市搖滾節加長 未完場商店多關

【明報專訊】政府提倡推動夜間經濟，多個商場的發展商響應，延長夜間活動時間冀刺激場內人流。中環街市昨舉辦「中環國際搖滾音樂節」，特意延長兩小時至晚上10時，有在場攤檔負責人形容人流不錯，但較少人購物，認為夜經濟需逐步建立。灣仔昨起一連4天舉辦電腦通訊節，入夜後人流不少，有市民趕在放工後到場；有參展商說不介意延長營業。

中環街市的音樂節由昨中午12時至晚上10時舉行，偶爾有觀眾歡呼，場內店舖到晚上9時半接近全關，包括連鎖便利店；有店舖標示營業至晚上7時45分。有意式軟雪糕昨營業至晚上10時，店員稱開業不久，負責人要求較晚收舖，昨晚9時許仍不時有人光顧。

收工趕至電腦節 市民盼更夜完

音樂節主辦方The Listening Room其中一名負責人有在中庭市集設攤檔，她形容市集首日人流不錯，但較少人購物，她支持搞活夜經濟，認為總要有人出來做生意「捱吓先」。

灣仔昨起舉辦電腦通訊節活動，入夜後人流不少，昨舉辦至晚上9時半。20歲黎先生稱傍晚從機場收工趕到，加上購票及輪候時間，令遊逛時間減少，如活動更夜結束會更佳。電腦品牌Acer銷售經理鍾先生表示，昨銷情比去年增一至兩成，不介意搞「夜電腦節」，「每日開約10小時，唔爭在多兩小時」，但要視乎客人意欲。電腦通訊節大會昨回應稱今年未考慮延遲閉館。

相關字詞﹕夜間經濟

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