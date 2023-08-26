商場優惠吸夜客 商舖缺人難延營業 零售協會：日間已不夠人 商戶全耍手擰頭

謝邱安儀昨於港台《千禧年代》中，被問及商場延長營運時間對零售業有多大作用，她回應稱，帶旺人流需有商舖經營，不過現時問題是「沒有條件去做」，零售店應付日間生意人手已非常不足，如果要加長營業時間就「非常非常之困難」。謝太表示，有向商戶收集意見，每當提及延長營業，「暫時未收到一個正面回覆、全部都是負面」，不論餐飲及零售都「耍手擰頭」。她稱，零售業現時平均欠缺一至兩成人手，雖有望可輸入外勞，但業界仍未取得申請細節，難短期紓緩問題。

謝邱安儀：生意跌應先解決

謝邱安儀表示，明白政府希望發展夜經濟，但零售業日間生意亦下跌，認為當局應先着手解決有關挑戰。她引述協會連續數月調查，發現本地市場零售商的生意額，按年平均跌幅達雙位數，最多有兩至三成。她分析，疫情期間市民一定要留港消費，但隨着通關，市民北上消費，削弱本地零售生意額。

搖滾節「明顯帶動生意」

中環街市：盼令商戶樂觀

華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷接受本報訪問表示，中環街市昨起一連3日舉辦中環國際搖滾音樂節，為響應政府刺激夜經濟，特意將活動延後兩小時至晚上10時才結束，形容昨晚氣氛前所未見，有不同國籍人士及種族參與，明顯帶動酒吧及食肆生意。

鍾詠婷表示，場內確有零售商戶反映因人手不足，未能營業至晚上10時，只能營運到8至9時。她期望可透過活動帶動人流，並配合營業數據，令商戶願更努力擴展人手，支持延長營業時間，「因為現時情况是商戶覺得沒有人流、悲觀了，但我們現時希望助客戶重拾樂觀心境」。

鍾又說，現時商場晚上10時左右人流始疏落，冀日後人流可維持到午夜，指市民習慣需時建立，「之前新冠疫情也用3年時間令大家留在家中，我們亦要花時間令大家重新行出來，需時改變生活模式」。

apm書展美麗華延長營業

此外，多個商場的發展商亦各自推出優惠及活動，響應政府推動夜間經濟，包括恒基、信和、新鴻基旗下商場等。其中尖沙嘴美麗華廣場一期昨日及今日場內音樂會延長至晚上10時結束、商場午夜12時關閉；觀塘apm主題書展由晚上10時延長至11時，下周五最後一日維持至10時。