大學生自覺英語不流利 「但我會去學」

夢想飛行 看準國泰要求較鬆

惟有內地大學生回應記者英語提問時面有難色，問記者「Can you speak Chinese（可以說中文嗎）？」被問會否擔心與同事相處有溝通或歧視問題，該學生稱不擔心，因「大家都會講普通話」，又相信歧視只涉小撮人，形容「香港和內地大家都是一家人」。

今年22歲、來自內蒙古的內地大學生姬同學表示，因當年高考分數不夠，未能考進空乘人員專業，但一直沒放棄夢想，而國泰招聘條件較內地航空公司寬鬆，例如只要求高中畢業及摸高測試，有內地航空公司則要求大專或以上學歷，面試時又要量身高。被問到有沒有信心通過面試，他笑說有信心，自知英語不流利，「但我會去學」。

「都講普通話」 不憂同事歧視問題

另有多名曾做過空服員的內地人來應徵。曾在港龍航空任職15年及曾為艙務長的李先生，昨特意從上海到深圳面試，他說自己對香港有深厚感情，不介意要重新從初級空服員由低做起。來自廣州的鄧小姐曾在外國航空公司任職8年，被問到身為內地人，早前歧視風波有否動搖她加入國泰的決心，她形容「邊間公司都可能會有啲冇咁專業嘅同事」，事件沒有影響她對國泰的觀感。