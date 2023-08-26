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國泰聘內地空服600人面試 薪金看齊港人 未透露津貼

【明報專訊】國泰航空昨日首次在內地舉行空中服務員招聘會，自上月初開放職位申請約一個月，國泰收到約2000份應徵，其中600名應徵者獲邀到深圳面試。國泰目標年內聘請200至300名內地空服員，首批最快今年第四季開始執勤。

續擴內地團隊 後年目標4000人

國泰早前有空中服務員被乘客投訴，涉嫌歧視「非英語乘客」，被問到是否因應該次風波才招聘內地人手，國泰行政總裁林紹波表示，隨着國泰不斷在內地發展，內地客日漸增多，因此「好自然地」需要擴展內地空中服務員團隊，預計2025年國泰有1000至2000名內地空服員，未來內地亦將成為香港以外，最大的空服員來源地。林紹波續稱，國泰亦會聘內地地勤及技術人員等，目標2025年內地員工數目達4000人。

林紹波表示，國泰是以顧客為中心的公司，香港旅客一直是國泰最大客群，因此空服員團隊組成會繼續以香港人為最多數，惟因應內地客亦愈來愈多，因此決定招聘內地空服員。他形容，國泰今次希望從空服員團隊的組成，反映國泰「立足香港、背靠祖國、聯通世界」的定位。

藉人才計劃來港 供住宿補貼交通

至於港人及內地空服員數目的具體比例，會否確保至少一半以上空服員為香港人，林紹波稱，國泰除了在香港，過去一直在日本、韓國等13個亞洲地方聘請空服員，人員組成具體比例須按市場需求而定，目前難以預測；而機艙服務員培訓基地將繼續留在香港，惟未來或因應情况，會將部分培訓工作調往內地，正式執勤時與本港員工一樣，內地及國際航線都會服務。

至於內地空服員的薪酬，翻查資料，獲聘內地空服員將以香港為工作基地，在港府的「輸入內地人才計劃」下獲聘來港取得工作簽證。而內地空服員可選擇居住在大灣區內的任何地方，但須在香港機場90分鐘車程範圍內，國泰會為內地空服員提供在港住宿和往來交通補貼。

被問到計及津貼後內地空服員薪酬會否比本港的員工高，國泰航空航空服務董事吳潔文未透露津貼金額，稱新入職內地空服員薪酬與香港空服員一樣，最高可達2萬港元，形容內地空服員在薪酬待遇、培訓、英語水平等要求，均與香港員工看齊。

林紹波料明年底運力返疫前

首度招聘內地空服員後，國泰亦恢復更多內地航線。林紹波表示，國泰現時每周有140對往返香港及內地15個城市的航班，10月底起會增至160對。林又透露，見習機師計劃今年起開始接受內地人申請，計及本地招聘整個計劃，今年目標招聘500至600人；而國泰客運力已恢復至近疫情前六成，料年底升至七成，並進一步覆蓋至80個航點，有信心明年底前恢復全部運力。

林紹波稱，國泰未來亦會透過「航空業輸入外勞計劃」，招聘地勤、技術人員等，預計至2025年國泰會有4000名內地員工。

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