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港聞二

少班學校不准增班 有校長憂弱者愈弱 連續兩年開兩班中一 第三年起不可開3班

【明報專訊】本港適齡學童減少，教育局昨更新中一班數上限機制，9月新學年起實行。以開辦兩班中一的中學為例，如翌年同樣開兩班中一，第三年起最多只可開兩班，有別過往仍有機會開3班中一。有中學校長認為將造成「弱者愈弱」問題，影響相關學校長遠營運及資源。另外，只開一班中一的中學須交發展方案，不再容許轉直資中學，而揀「合併」方案則資助額倍增，按每級計可獲50萬元一次過津貼。

瀕殺校中學不能轉直資

被問到更新機制會否加速「殺校潮」，教育局未正面回應，指學校作為培育學生的地方，須維持合宜的整體學生人數，才可提供合適的教學環境和群體學習機會、確保教育質素等。據教育局數字，在香港居住的12歲學齡人口，即中一適齡學童，預計由2023年的71,600人跌至2029年的60,100人。

教育局昨向官津及按位津貼中學發通告，更改參加「中學學位分配辦法」的中一班數上限，受影響的包括開辦少於3班中一，及開辦3班中一的官津中學。以開兩班中一為例，倘連續兩年均只有兩班中一，第三年起中一最多只可開兩班，有別過程仍有機會以3班參加下一年度「中學學位分配辦法」。至於核准開3班中一的中學，倘連續3年在「自行收生」階段的申請數目不少於該年度可供中一派位的學位數目80%，可申請翌年開4班（見表）。

連續3年開3班 翌年可開4班

局方解釋，新安排更準確反映學校的收生與開班狀况，亦減低派位結果公布後，大量學生轉校所帶來的影響，保持整體班級結構和教學環境穩定。

中學校長李建文認同新安排會造成學校「強者愈強，弱者愈弱」，「對本身共有18班（即每級3班）的學校，只要連續兩年中一只得兩班，就永不能重開3班，長遠會變成12班（即每級兩班），整間學校很大震盪，學生少了，班別少了，即教師少了。以前還可以希冀（重開3班），現在增加辦學困難」。

李又稱，由於教育局原意是穩定教學環境，他認為應提供措施維持學校的班級結構，又建議局方拉長對開辦少於3班中一中學的觀察期，可在第三學年才檢視開班上限。

中學校長會主席連鎮邦表示，新安排使少於3班中一的中學增加壓力，尤其是在長期學童不足的地區，但相信現時開3班的學校或會支持當局做法。他認為局方在現行做法外，可續探討其他應對方法，包括減少每班人數，把握契機提升教育質素。津貼中學議會主席李伊瑩歡迎政府所有紓緩或支援措施，包括增加支援合併學校過渡安排，同樣建議局方探討其他方案，包括增加生源或檢視每班派位人數。

合併資助倍增 校長會：利早作規劃

局方一直要求只開一班中一的學校呈交發展方案，可選擇特別視學、轉私立營運模式或合併。新安排下，學校合併所獲資助由每年25萬元額外津貼，改為按合併級別數目計，每級提供50萬元一次過額外津貼，局方稱用作支付合併的各項額外開支。

被問是否在各發展方案中較鼓勵揀選合併，局方未正面回應，指新安排有助整合資源。連鎮邦指局方過往亦與收生有壓力的辦學團體商討長遠計劃，認為新安排代表局方鼓勵學校早作規劃。

相關字詞﹕人口減少 班級結構 中學 中一

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