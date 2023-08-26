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港聞

港聞二

涉偷拍發布前女友私密照 前民政主任爭議相中人身分

【明報專訊】時任西貢民政處行政主任涉偷拍當時女友的私密影片及相片，並發布到社交媒體，被控3項窺淫、一項刑事恐嚇及一項未經同意下發布私密影像罪。他否認控罪，昨於粉嶺裁判法院受審。辯方爭議控方未能證明相中人是事主，不應由事主作供指被告發布她的私密影像。案件下周一（28日）續審，待雙方處理爭議。

民政事務總署回覆查詢稱，被告已不在公務員行列；意味他已離職。

被告陳梓文（案發時29歲、報稱民政事務處行政主任），由退休裁判官、大律師杜浩成代表。翻查資料，杜浩成退休後接受網媒訪問，透露曾獲任命為國安法指定法官。

3項窺淫控罪指被告在2022年5月2日、6月13及25日，分別在尖沙嘴及中環3間酒店暗中拍攝X，而所處的地方令人對保存私隱有合理期望，及預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為，而被告不理會X是否有合理的隱私，或X是否同意被拍攝。

辯：倘事主作供 屬傳聞證供

一項刑事恐嚇及一項未經同意下發布私密影像控罪則指被告於2022年9月15至16日，在香港某地方威脅X，稱會使其名譽受損，意圖使X受驚；及在10月9日發布X的私密影像，意圖致使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布，及被告不理會X是否同意。

辯方不爭議被告電腦內被檢取的相片和片段屬他管有，但反對X提供的Telegram及Instagram截圖呈堂，亦反對由X作供指控被告發布她的私密影像。辯方大律師杜浩成在庭上表示，控方未能證明相中人是X，若由X作供指控被告發布她的私密影像，便屬於傳聞證供。

【案件編號：FLCC 85/23】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 未經同意下威脅發布秘密影像罪 刑事恐嚇 窺淫罪 行政主任 民政事務處

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