未及時檢查致病人翌日亡 前仁濟醫生除牌3月緩刑

【明報專訊】一名80歲男病人2017年因上腹痛（epigastric pain）到仁濟醫院急症室求診，因主診醫生未有及時為病人檢查及了解病因，病情不斷惡化，翌日死亡。病人女兒於2018年8月就事件向醫委會投訴，醫委會周四（24日）展開聆訊。時任仁濟醫院主診醫生林文華被控4罪，包括未能安排醫療程序、未有及時通知其上級以作決定、未有為病人進行一系列診斷，及未有及時告知家屬有關病人的情况。研訊小組最終裁定林文華除牌3個月，緩刑18個月。
仁濟醫院發言人回覆本報查詢稱，有關醫生現時並不是醫院管理局僱員，換言之林文華已不在仁濟醫院工作。
80歲男病人於2017年11月22日因上腹痛而到仁濟醫院求診，林文華於同日約下午6時會見病人時，認為其情况穩定，心跳正常，並安排病人抽血檢查。根據當時診斷，林認為病人上消化道出血，或因胃炎及胃潰瘍所致。
惟病人翌日情况惡化，並出現體溫急降及血壓下降症狀。由於林文華當時認為緊急電腦掃描會加重對病人腎功能的損害，故選擇為病人做超聲波檢查。病人情况持續惡化，最終死亡。控方專家證人指出，當時患者情况嚴重，醫生應與深切治療部討論，並告知病人家屬情况。
裁決指未匯報上級 對病人乏認知
研訊小組裁決時指出，林承認控罪，而且充分合作，但林未有及時向上級匯報，並對病人的嚴重病情認知不足，令病人情况急速惡化，最終決裁定林文華除牌3個月，緩刑18個月。