身兼律師藉病人資料牟利 前醫委成員囚兩年半

官指罪行嚴重 拒緩刑

香港律師會長陳澤銘回覆查詢稱，不評論個案，但強調作為監管團體，律師會非常重視會員操守，以保障公眾利益。

被告劉慧兒被控於2017年4月1日至2018年1月23日，身為醫委會業外委員，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。

控方案情指，一名病人於2015年向醫委會投訴一名醫生涉嫌專業失德，其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會（偵委會）跟進。

被告於2017年在審議該宗投訴前閱覽個案資料，包括該病人的聯絡資料，同月向偵委會申請避席，並向社協幹事彭鴻昌披露該病人資料。在後者安排下，被告接着一個月與該病人會面，對方其後聘用被告，代表他向該醫生提出民事申索。

求情稱將被釘牌 入獄難顧雙親

辯方昨求情稱，醫生報告顯示被告因本案觸發嚴重抑鬱症，在定罪後面臨災難性的打擊，不但會在律師名冊中除名，亦無法照顧年邁體弱的雙親。

辯方又表示，被告在案中沒有實際得益，案件由提堂至審結歷時3年多，出現嚴重延誤，以及呈上多封求情信，其中一封是由香港律師會前會長周永建撰寫。辯方冀法官考慮事件屬例外情况，判處緩刑。

案件延誤等因素 酌情減刑半年

法官判刑指出，被告是初犯；1997年獲得事務律師的執業資格，其後成為資深事務律師，並擔任公職。被告在本案涉及兩項不當行為，即向未經授權人士披露病人資料，以及向該病人索取訴訟的指示。法官指被告行為影響醫委會的投訴機制，須判阻嚇刑罰。惟法庭考慮案件延誤及辯方於審訊時同意部分控方案情，酌情減刑6個月，最終判被告入獄兩年半。

【案件編號：DCCC 515/21】