涉離酒吧後互毆 休班警罰3000兩男脫罪

官：兩男可疑但難肯定發生何事

首被告何東森（25歲，文員）與第二被告何力桓（19歲，文員）被指去年10月15日在屯門安定邨巴士站路邊襲擊第三被告利茂生（29 歲，警員）；利亦被控同日同地襲擊何力桓。利茂生案發時隸屬新界南交通部，現已停職。

鄭官裁決時指出，行車記錄儀顯示何東森及何力桓曾走向的士，而何力桓更目露兇光，充滿敵意拍打車廂，兩人行為雖可疑，但無法肯定確實發生何事，裁定兩人「普通襲擊」罪名不成立。

鄭官又稱，從片段所見，利茂生的手曾向何力桓左臉伸展，使其臉向後轉，並與何東森表現憤怒。鄭官認為，利茂生用手襲擊何力桓並非自衛行為，裁定何力桓確實被利掌摑，判處利茂生「普通襲擊」罪名成立。利的代表律師求情稱，被告已因事件而「將會」及「必然」失去工作。鄭官考慮到案件不算嚴重，而何力桓亦無嚴重受傷，裁定休班男警罰款3000元。

【案件編號：TMCC 61/23】