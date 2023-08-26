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港聞

港聞二

涉瞞業權騙94萬房津 建築署前工程師否認控罪

【明報專訊】建築署前高級屋宇裝備工程師涉於1989至1993年間隱瞞其物業的實際擁有權，欺騙政府房屋津貼合共逾94萬元，早前遭廉政公署落案起訴3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件控罪。案件昨在西九龍裁判法院開審，無律師代表的被告否認所有控罪。

成立空殼公司 交親戚同事代買樓

控方開案陳辭稱，被告鄭偉雄（64歲）案發時獲申請政府的自行租屋津貼資格，但規定相關單位不得由申請人及其親屬管有、或享受任何經濟利益。被告其後於2019年3月14日退休。

案情稱，被告1989年7月向同事朱琰光透露，決定購買一住宅單位，用以申請租屋津貼；被告其後成立一間空殼公司「自勝」，邀請朱及遠房親戚鄭煥超擔任董事及股東，兩個月後，被告找朱代表「自勝」簽署購買杏花邨一單位的買賣合約，售價150萬元。同年10月至1993年9月，被告3次提交自行租屋津貼申請書，共獲取逾94萬元津貼。

數年後公司股份轉回被告夫婦

另外，1995年9月被告與其妻取代鄭及朱，成為「自勝」董事；1999年1月鄭及朱將全數股份轉讓予被告及其妻。2002年3月6日，被告以305萬元出售涉事單位。控方稱，涉案單位首期付款、成立「自勝」的各項費用及購買該單位的費用，均由被告支付，認為被告為該單位實際擁有人，對「自勝」擁有實益權益和最終控制權。

【案件編號：DCCC 976/22】

相關字詞﹕代理人意圖欺騙其主事人而使用文件 工程師 建築署 房屋津貼

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