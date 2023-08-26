襲律師3人加刑 官：原審忽略「私了」

覆核申請方為律政司，3名答辯人為唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）及鄭學洺（25歲）。唐健帮承認暴動及有意圖傷人罪，餘下二人承認非法集結及有意圖傷人罪。3人原審時分別判監34個月、25個月及19個月，經覆核後改判監61個月、42個月及37個月。

上訴庭判辭稱，事主受襲時孤身一人，卻被包括3名答辯人在內15名示威者用硬物及雨傘襲擊，多次瞄準頭部，事主其間曾逃跑和跌在地上，仍被追趕及襲擊。事發銅鑼灣主要街道，當時該區有過千名示威者，他們光天化日施襲，隨時引發漣漪效應，最終事主需留院4日。上訴庭認為原審法官或以為事主傷勢並非極為嚴重而忽略襲擊的持續性及案件的整體嚴重性。

不同意被告受挑釁 稱事主只譴責毁店

判辭表明不同意答辯人是受「挑釁」一時衝動犯案，案情顯示事主見示威者破壞商店才譴責，隨後他離開現場，無進一步行動，批評答辯方「強詞奪理，顛倒是非曲直」。考慮3人罪責及案情後，原審法官採納的量刑基準明顯不足；此外，低重犯機率並非減刑因素。

【案件編號：CAAR 13/22】

（反修例風暴）