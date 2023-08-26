余慧明：被控始悉中聯辦稱違法 自言與抗爭派不熟 無彼此電話

余慧明供稱，她或競選團隊收到2020年7月中抗爭派記者會的邀請，余認為該派抗爭意志較堅定，有別主流泛民，於是答應。她事前僅知黃之鋒、何桂藍和岑敖暉會出席，形容記者會類似造勢大會。在法官陳慶偉提問下，余稱沒留意中聯辦日前發聲明指初選或違法；其間組織者區諾軒宣布退出、初選中止，不過余不認為抗爭派透過記者會回應及要求繼續。

官關注抗爭派曾站台 余稱由團隊邀請

控方證人區諾軒早前供稱立選前或做民調，他退出時各區有剩餘工作。法官陳慶偉關注，記者會當日已公布初選投票結果，之後可能還有民調，問余慧明是否認為「35+」計劃仍進行。余說當時視計劃已完結，其後協調工作只是處理「爛攤子」，她從庭上證供始知初選「有手尾（跟進事宜）」。

余慧明自言和抗爭派「唔係好熟」，她到達記者會場地獨坐一旁。法官陳仲衡聞言稱，有出席者卻曾為余造勢大會站台，余稱他們純粹站台、不算朋友，沒有彼此聯絡電話，皆由團隊邀請。余預料記者會上讀出聲明，但不肯定自己有否獲邀參與草擬。

「無奈接受」初選無約束 衛服界從沒論財案

被問到抗爭主張，余慧明強調作為醫療界別工會代表，她就抗疫提出批評及建議，可惜不獲接受，更被指別有用心抹黑政府；她亦爭取醫療制度改革、改善醫患比例。余認為上述兩點未能成功爭取，因為缺乏聆聽民意的政府，遂要爭取雙普選。不過，余和組織者及其他參選人均無協議進入議會後行動，她亦沒深究與初選無關的「三投三不投」運動。她稱正正民主派無共同協議，她接受訪問才提到「我覺得大家要簽一份共同認同嘅綱領」。

此外，衛服界信息群組對話顯示，4名參選人曾爭議選民認證安排，余慧明作供稱冀該界別初選具約束力，目的是揀選一人出選立會；余無奈接受戴耀廷最終採用無約束力的方案。余重申衛服界從沒討論預算案，戴於投票日後才首次在群組稱「不提否決每一個議案」，余估計因應建制派和「黨媒」指初選違法，戴的信息純屬資訊分享。戴其後又稱衛服界毋須開會，不久退出群組。

聆訊下周一（28日）續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）