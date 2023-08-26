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港聞

港聞二

黑幫招青年電騙 呃7獨居長者74萬元

【明報專訊】警方大埔警區近日搗破本地黑幫電騙集團，拘捕7名男子，涉嫌一個月內以「猜猜我是誰」方式詐騙退休獨居長者，騙款共74萬元，最大一宗涉33萬元，事主為一名九旬婦。被捕者中3人被暫控「串謀詐騙」，今早提堂。

大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒表示，一名居於尖沙嘴私人屋苑的91歲老婦7月28日收到訛稱為女婿的來電，對方聲稱因傷人被捕、需要保釋金，老婦不虞有詐，將33萬現金交予騙徒。警方調查發現，涉事電騙集團由黑幫分子操縱，今年7月初起運作，一個月內詐騙2男5女（56至91歲），全屬退休獨居長者。

九旬婦失33萬 疑犯最小16歲

黎稱犯罪集團設電話中心以釣魚方式聯絡事主並要求保釋金，另經社交平台物色欲「搵快錢」的青年，利誘他們加入協助收款，並設「分層收款」安排，當有事主「上釣」，就會經Telegram將交收地點通知「第一層」收款者，及後再轉交「第二層」收款人。警方相信被捕人分別擔當招募、派單中心以及第一和第二層收款；據悉集團以騙款的10%為報酬利誘他人參與收款，因收款者已被捕，有加盟者最終並無收到報酬。

警方7月30日、8月23及24日分別在被捕人住所及機場拘捕7名男子（16至24歲），分別報稱學生、地盤工、建築工、髮型師及無業，大部分被捕人有黑社會背景。其中3人將被暫控「串謀詐騙」，今早屯門裁判法院提堂，其他人正被扣查。

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