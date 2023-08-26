警遏洗錢單月拘458人 教師護士涉借戶被捕

涉款4.7億 警阻1600萬轉移

警方本月7日至23日於港九400多個處所搜查，拘捕330男128女，年齡15至82歲，他們分別涉及洗黑錢等罪行。財富情報及調查科高級警司呂智豪指出，洗黑錢案件中以投資騙案居首，其次為求職、網購及網上情緣騙案等。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察范偉豪稱，行動中瓦解一個去年10月起活躍於本地的洗黑錢集團，本月拘捕8人，年齡33至45歲，包括一名骨幹成員及7名傀儡戶口持有人，他們以300至1500元誘使本地及外籍人士出售銀行戶口，以助洗黑錢；集團涉嫌大量提取現金買賣加密貨幣，清洗高達1.1億元犯罪得益。

有300元利誘 有訛稱南下做生意

呂智豪指犯罪集團會利用市民「搵快錢」心態，利誘交出銀行戶口，被捕人集中為低收入人士，當中部分為網上情緣騙案的受害人，他們交出銀行戶口及提款密碼予犯罪團伙後，便會被用作洗黑錢。呂稱，被捕的傀儡戶口持有人不乏受教育及高收入人士，如教師和護士。

呂又指，有犯罪團伙會訛稱有內地人到港做生意，但起初無香港戶口，在網上刊登廣告向市民租、借或買戶口。他強調，市民一旦將戶口租借或賣予他人，即使戶口持有人不知可疑資金來源或背後犯罪活動，也不等於沒犯法，不能作為辯解藉口。洗黑錢罪行最高可罰款500萬元及監禁14年。