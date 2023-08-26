非禮女童罪成漢還押猝死 官：原可囚30月

疑中風不治 控方提註銷控罪

現年64歲的被告N.W.C.D.被控2018年夏天某日在九龍土瓜灣某單位非禮6歲女童X，另被控2020年10月26日在尖沙嘴某單位非禮8歲女童X。政府本月8日曾發新聞稿，稱一名64歲、涉非禮罪的在囚人士因身體不適及懷疑中風送院不治，將召開死因研訊。

法官姚勳智昨日表示，收到通知指被告8月8日在伊利沙伯醫院身亡，認為法庭可行使酌情權不作判刑。控辯雙方同意毋須正式判刑，控方認為應註銷控罪，辯方對此無意見。法官遂建議先等候被告的死亡證發出，若屆時控方立場不變，再向法庭申請，並要求控方此期間呈交案例。

狎女友女兒 官斥影響深遠

姚官稱，雖然判刑無實質效果，但為及案件完整性，宣讀理由。他指案中X只有6至8歲，與被告年齡相距大，被告作為X母親的男友，藉詞與X玩「唧唧遊戲」再非禮她，不但破壞信任，亦對X造成深遠影響，事發後她與母親關係變差。

姚官同時考慮到兩罪涉案時間不長、不涉暴力，最終表示若依照正常程序，會判被告監禁30個月。

【案件編號：DCCC 244/22】