明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非禮女童罪成漢還押猝死 官：原可囚30月

【明報專訊】六旬的士司機涉於2018至2020年兩度觸碰當時6至8歲同住女友女兒的私處，早前審訊裁定兩項非禮罪成，原定昨在區域法院判刑，惟被告還押期間中風身亡。法官昨稱情况特殊，照理判刑已無實質效果，故不會正式作命令，但為了案件完整性，考慮所有因素後，宣讀本案可判監30個月。

疑中風不治 控方提註銷控罪

現年64歲的被告N.W.C.D.被控2018年夏天某日在九龍土瓜灣某單位非禮6歲女童X，另被控2020年10月26日在尖沙嘴某單位非禮8歲女童X。政府本月8日曾發新聞稿，稱一名64歲、涉非禮罪的在囚人士因身體不適及懷疑中風送院不治，將召開死因研訊。

法官姚勳智昨日表示，收到通知指被告8月8日在伊利沙伯醫院身亡，認為法庭可行使酌情權不作判刑。控辯雙方同意毋須正式判刑，控方認為應註銷控罪，辯方對此無意見。法官遂建議先等候被告的死亡證發出，若屆時控方立場不變，再向法庭申請，並要求控方此期間呈交案例。

狎女友女兒 官斥影響深遠

姚官稱，雖然判刑無實質效果，但為及案件完整性，宣讀理由。他指案中X只有6至8歲，與被告年齡相距大，被告作為X母親的男友，藉詞與X玩「唧唧遊戲」再非禮她，不但破壞信任，亦對X造成深遠影響，事發後她與母親關係變差。

姚官同時考慮到兩罪涉案時間不長、不涉暴力，最終表示若依照正常程序，會判被告監禁30個月。

【案件編號：DCCC 244/22】

相關字詞﹕區域法院 猝死 非禮 的士司機

上 / 下一篇新聞

有超市鹽架清空 政府：存量夠1個月 市民憂排水污染一買6包 專家：製鹽輻射物不依附
有超市鹽架清空 政府：存量夠1個月 市民憂排水污染一買6包 專家：製鹽輻射物不依附
東電：核站周邊海水氚檢測均合格 10採樣全低於每公升10貝可 達700中止排水
東電：核站周邊海水氚檢測均合格 10採樣全低於每公升10貝可 達700中止排水
日調查：727日企食品輸華 56%中國業務佔半
日調查：727日企食品輸華 56%中國業務佔半
AI換臉冒他人借貸 騙倒金融機構 騙徒盜用身分證申請 警搗首案拘6人
AI換臉冒他人借貸 騙倒金融機構 騙徒盜用身分證申請 警搗首案拘6人
專家料藉事主社交網照片訓練AI
專家料藉事主社交網照片訓練AI
警遏洗錢單月拘458人 教師護士涉借戶被捕
警遏洗錢單月拘458人 教師護士涉借戶被捕
黑幫招青年電騙 呃7獨居長者74萬元
黑幫招青年電騙 呃7獨居長者74萬元
28公斤海洛英藏尼龍墊 外籍情侶機場被捕
28公斤海洛英藏尼龍墊 外籍情侶機場被捕
荃灣舊樓墜紙皮石 市建：因疫延誤驗樓
荃灣舊樓墜紙皮石 市建：因疫延誤驗樓
的士攔腰撞的士3傷
的士攔腰撞的士3傷
少班學校不准增班 有校長憂弱者愈弱 連續兩年開兩班中一 第三年起不可開3班
少班學校不准增班 有校長憂弱者愈弱 連續兩年開兩班中一 第三年起不可開3班
國泰聘內地空服600人面試 薪金看齊港人 未透露津貼
國泰聘內地空服600人面試 薪金看齊港人 未透露津貼
大學生自覺英語不流利 「但我會去學」
大學生自覺英語不流利 「但我會去學」
商場優惠吸夜客 商舖缺人難延營業 零售協會：日間已不夠人 商戶全耍手擰頭
商場優惠吸夜客 商舖缺人難延營業 零售協會：日間已不夠人 商戶全耍手擰頭
中環街市搖滾節加長 未完場商店多關
中環街市搖滾節加長 未完場商店多關
貓迷博覽首日墟冚 3日料吸15萬人
貓迷博覽首日墟冚 3日料吸15萬人
電腦節人流相若往年 展商入夜滿意銷情
電腦節人流相若往年 展商入夜滿意銷情
余慧明：被控始悉中聯辦稱違法 自言與抗爭派不熟 無彼此電話
余慧明：被控始悉中聯辦稱違法 自言與抗爭派不熟 無彼此電話
襲律師3人加刑 官：原審忽略「私了」
襲律師3人加刑 官：原審忽略「私了」
涉瞞業權騙94萬房津 建築署前工程師否認控罪
涉瞞業權騙94萬房津 建築署前工程師否認控罪
涉離酒吧後互毆 休班警罰3000兩男脫罪
涉離酒吧後互毆 休班警罰3000兩男脫罪
文子星申保護令被拒
文子星申保護令被拒
鐵皮屋起火 30人疏散
鐵皮屋起火 30人疏散
身兼律師藉病人資料牟利 前醫委成員囚兩年半
身兼律師藉病人資料牟利 前醫委成員囚兩年半
未及時檢查致病人翌日亡 前仁濟醫生除牌3月緩刑
未及時檢查致病人翌日亡 前仁濟醫生除牌3月緩刑
涉偷拍發布前女友私密照 前民政主任爭議相中人身分
涉偷拍發布前女友私密照 前民政主任爭議相中人身分
【Emily】太平紳士巡院 「智慧監獄」投訴最多 去年整體收42投訴 跌六成
【Emily】太平紳士巡院 「智慧監獄」投訴最多 去年整體收42投訴 跌六成
【Emily】經民聯：區選有同他黨夾過 唔會「爭位」
【Emily】經民聯：區選有同他黨夾過 唔會「爭位」
【Emily】患白內障要開刀 田二少聯想旅業要更新
【Emily】患白內障要開刀 田二少聯想旅業要更新
【Emily】何永賢訪星洲歸來 難忘公屋女孩笑容
【Emily】何永賢訪星洲歸來 難忘公屋女孩笑容
【Emily】九龍逾30報檔今電子賣旗 送限量打氣袋
【Emily】九龍逾30報檔今電子賣旗 送限量打氣袋