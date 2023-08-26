AI換臉冒他人借貸 騙倒金融機構 騙徒盜用身分證申請 警搗首案拘6人

警方網罪科科技罪案組警司高迪表示，警方早前接獲情報，有人利用他人身分證申請貸款，調查後發現一個本地詐騙集團於去年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身分證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請和54次銀行戶口開戶申請，申請主要在網上處理，當中4宗貸款申請獲批，涉款20萬元。警方發現他們當中至少20次利用人工智能（AI）換臉技術，冒充已報失身分證的市民申請貸款，其中一次得手，涉款7萬元。

共涉20萬 20次換臉1得手

警方前日展開代號「解詐行動」的拘捕行動，在全港多區拘捕4男2女，介乎31至50歲，包括一名35歲集團男主腦、一人報稱清潔工、其他人無業，他們涉嫌干犯串謀欺詐。

行動中，警方檢取一張已報失身分證、13張懷疑偽造香港身分證、19部手機、9部電腦，以及一批懷疑虛假文書，包括收入及住址證明、打印機和一堆膠卡等懷疑用於偽造身分證的工具。警方指拘捕行動繼續，不排除有更多人被捕。

警方亦發現騙徒利用涉案8張已報失身分證，登記逾30張預付費電話卡，利用電話卡在今年4至5月發送逾7200個釣魚詐騙信息，警方至今接獲一宗相關報案，受害人交出信用卡資料後，騙徒利用信用卡購物。

警：已向機構建議 料漏洞已補

高迪續稱，是次行動為警方首次發現有人利用人工智能換臉技術詐騙金融機構，警方已向相關金融機構給予建議，提升他們的防騙保安措施，相信漏洞已被填補。高亦呼籲市民提高警覺，高科技的欺詐工具令人防不勝防，「有圖未必有真相」。