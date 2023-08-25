【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」

民政：沒指塗鴉涉違國安法

中西區民政事務處回覆，早前收到街坊意見，處方人員喺6月發現輝煌快餐店鐵門有塗鴉，「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，於是聯絡大廈業主立案法團及快餐店負責人，口頭提醒佢哋塗鴉有可能令人聯想到黑暴或港獨，「構成有關港區國安法的法律風險」，叫商戶自行衡量要唔要清除，又話「民政處並沒有指塗鴉違反或涉嫌違反港區國安法」。

快餐店外牆嘅塗鴉早前已經無咗，張欣宇發文引述國家主席習近平喺2017年七一來港時話過，如果社會陷入「泛政治化」旋渦，會阻礙經濟社會發展。張質疑今次將一幅已經存在十幾年嘅街頭塗鴉藝術扣連政治係「上綱上線」，反問係政治降溫抑或「泛政治化」，「這到底是着眼大局，還是又一次『低級紅高級黑』？」，仲質疑「香港賴以為基石的尊重私人產權和無罪推定又去了哪裏？」

張欣宇喺文末引用一名朋友嘅說法，話「讓誤解加深、矛盾加大、內耗加劇，不是真愛香港的初心」，感慨如今對此感觸萬千，要時時自我警醒，引以為戒。