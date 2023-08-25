灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷

金聲大廈列強制驗樓 未遵從

昨早7時許，灣仔謝斐道151號金聲大廈高層單位外牆石屎剝落，擊中二樓簷篷及玻璃窗，石屎及簷篷碎片散落行人路旁，無人受傷。墜下石屎約40乘40厘米，警員封鎖一段行人路及行車線，經調查後帶走一名居大廈高層的70歲男子返署協助調查。

翻查資料，金聲大廈1977年入伙，樓齡46年。據屋宇署網站，署方今年5月向金聲大廈發出強制驗樓通知，至今未獲遵從。

屋宇署回覆稱，該廈20樓外牆部分金屬簷篷墜下及頂部批盪剝落，經視察後認為整體樓宇結構沒明顯危險。署方已安排政府承建商於20樓外牆安裝棚架及防護網，今日會清拆餘下部分。署方亦會繼續與相關業主跟進清拆、被擊中破損的2樓平台搭建物。

另外，昨早9時許，石硤尾白田邨一重建地盤有一塊石屎從高處墜下，擊中對面行人路53歲余姓女途人，頭部受傷流血，清醒由救護車送往明愛醫院治理。警方封鎖地盤對開路面，經調查後以涉嫌容許物件從高處墜下拘捕39歲李姓男地盤負責人，由警員帶署扣查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

房屋署回覆稱，一名白田邨外判清潔工昨早經過白田街行人路，疑被物件擊中頭部輕傷，該地點接近白田邨重建第10期工程地盤。署方得悉事件後已責成承建商再詳細檢查並全面檢討，以保障工人和公眾人士安全。