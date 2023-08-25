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港聞二

新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標

【明報專訊】政府2004年起委託新世界旗下星光大道管理有限公司，負責尖沙嘴星光大道的管理、營運和保養工作，20年委託期明年4月屆滿。康文署昨公布文件，邀請非牟利機構提交建議書，未來15年承接管理星光大道。毗連的梳士巴利花園現由康文署管理，日後亦連同星光大道一併委託非牟利機構負責。康文署在邀請文件訂明，日後營運者要自負盈虧、維持對公眾免費開放；署方亦加入維護國家安全條款，如合理相信招標者從事的行為有可能危害國安，可取消資格。

中標者兼管理梳士巴利花園

星光大道地段於2003年5月由新世界贊助4000萬元興建、2004年4月開放予公眾，由康文署擁有、委託新世界管理，2019年1月翻新後重開；毗連的梳士巴利花園曾在2017年12月完成翻新重新開放，一直由康文署管理。星光大道管理有限公司昨回覆查詢稱，歡迎政府以公開方式邀請非牟利機構提交建議書，會積極研究細節及服務要求。

康文署昨公布的邀請文件全長121頁，下月21日將向有意投標的機構舉行簡介會，建議書今年11月23日下午5時截止提交，中標營運者將在明年4月24日起投入服務，首8年是固定合約，其間政府會檢討服務表現再決定是否延續餘下7年委託期。

最長管理15年 增國安條款

康文署在文件列明委託管理的範圍，包括佔地5760平方米的梳士巴利花園、約1.1萬平方米的星光大道及佔地1268平方米的餐飲設施，政府會支付1元象徵式費用委託管理，機構日後須維持免費向公眾開放並自負盈虧。條款訂明經營所得收入只可全數投入場地持續運作，日後營運者要負責場內所有事項，包括參與幻彩詠香江的日常及特別表演，管理者須向星光大道管理委員會負責。

邀請文件亦加入國安條款，稱如政府合理相信投標者已從事或正從事於「可能構成危及國家安全犯罪」，或出於保護香港的公共利益、公共道德、公共秩序或公共安全，可撤銷投標者資格，或與經營者立即終止服務協議。

相關字詞﹕國家安全 星光大道管理有限公司 梳士巴利花園 新世界 星光大道

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