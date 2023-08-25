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港聞二

刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年

【明報專訊】2021年銅鑼灣七一刺警事件翌日，一名科大技術助理員涉於網上討論如何用刀傷害警員，提及「持刀手法要準」，「刺入同刃口方向配合手嘅擺動方向先會有最大刺殺力」。他早前承認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在區域法院被判入獄半年。法官接納本案嚴重程度較同類低，被告無將帖文置頂，回應次數亦較少，適合以監禁9個月為量刑起點，除認罪外無其他減刑因素。

暫委法官王證瑜引述辯方求情指出，被告黎哲（38歲）於城大修讀與工程相關的學科，之後在科大從事3D打印、機械繪圖等工作，他案發後主動請辭。辯方稱被告本身有焦慮症狀，需恆常覆診，他受社會不穩和疫情引發病情，一時衝動犯案。辯方又稱案件雖然無延誤，但被告等候答辯的兩年間承受很大壓力，望法庭酌情減刑。

官指嚴重程度低 認罪減刑

王官判刑時同意控方觀察稱，等候的時間中有逾7個月都是辯方因索取法律意見而押後，剩下的日子屬一般案件正常的進度，不構成減刑因素。王官提到，本案要考慮的事項在於被告無預謀犯案，最終無取得預期效果，令警員受傷，並認為嚴重程度較低，最終判囚6個月。

案情指出，被告於網上討論區「連登」回覆他人帖文，提及「拮畜牲用嘅，要刺破胸/背肌同布，要有尖頭」、「練習，刺入角度，持刀手法要準」。被告警誡下稱只是在分享屠夫或肉販的「烹飪技巧」，以及教授他人如何用刀具。

【案件編號：DCCC 321/22】

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 連登討論區 七一刺警案

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