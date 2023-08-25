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港聞

港聞二

衛服界初選無約束力 未辦協調會

【明報專訊】本案多名被告被指曾出席初選協調會議或簽署文件，達成協議，余慧明昨供稱，衛生服務界未曾舉辦協調會議，亦無棄選機制的協議；對於戴耀廷稱不再提及否決議案，他們亦無討論。余又表示，衛服界曾爭議如何認證選民身分，4名參選人「達唔成共識」，最終初選組織方決定該界別初選結果只供參考，不具規範性、沒有約束力，余表示參選人不滿意其做法，感到「無可奈何」。

無協議棄選機制

余慧明指出，於2020年4月中，她向戴耀廷查詢籌辦地區初選之餘，是否可能順道舉行衛服界初選，至6月戴耀廷召開記者會，余獲競選團隊轉告才得知，衛服界正式宣布辦初選。余從沒收過衛服界協議文件，其間該界別與組織方沒有討論協調，戴沒告訴余其他選區的協調內容。

余續稱，衛服界無協議棄選機制，一旦落敗者參加立選，余則會公開譴責他們「𠝹票」；她個人認為如遭取消資格，應可指明另一人補上出選。余又稱當時忙於選舉，沒關心被指由吳政亨發起的「三投三不投」運動。事後，余約見衛服界另3名候選人，但只有劉凱文出席。

余自視抗爭派 邀進取者站台

同年6月，余慧明簽署「墨落無悔」聲明以示立場堅定，她自視是抗爭派，與泛民有別，並同意運用否決權。至於聲明和初選提名表列出協調會議取得共識，余指出衛服界沒有開會，上述句子對她而言「無咩意思」，直言覺得「唔關我事」，估計只是和地區直選相關，不適用其界別。

余又說其造勢大會邀請過參選人幫她「站台」，她所挑選的都是立場較進取及非主流泛民，在場的包括被告黃之鋒、朱凱廸、張可森、何桂藍、劉澤鋒。

（初選案）

相關字詞﹕余慧明 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 初選案

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