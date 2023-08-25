預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據

余慧明於2020年參加衛生服務界初選，昨日聆訊圍繞她主張利用立法會議員反對議案的權力，並相信此舉沒有違反國安法。根據初選提名表附上的政綱，余承諾進入立會後必定反對一切議案，直至政府回應「五大訴求」為止。她在庭上解釋，除非政府議案和五大訴求相關，或政府有意回應五大訴求，否則她會按承諾反對一切議案；不過她仍會審視議案內容，例如提出抗疫建議。

法官李運騰質疑，審視議案內容和反對一切議案有明顯矛盾，余慧明看來有決心反對議案，繼而尋找反對的理由。法官陳仲衡則形容，余沒有平衡議案的利弊，只想找出反對理由。余回應指出，即使投反對票，她仍會研究政策利弊，向選民詳列弊多於利的理據；除非她找不到反對議案的原因，否則預設立場是反對。

重申願談判 盼政府放下身段

余慧明提及，除非政府有措施令她「回心轉意」，否則會繼續主張反對議案，形容為一種談判手法。李官提出，余在2020年5月的帖文呼籲港人奮力迎戰，而「迎戰」的戰爭對手是指政府，是否排除和政府談判的所有可能性。余重申願意談判，她僅擺出較高姿態，希望政府亦放下身段。

余指國安法「惡法」

官：不喜歡亦不能犯

同年7月即國安法實施後，余慧明發帖稱在「惡法」壓境下，已經和政權無斡旋餘地。她作供承認字眼較誇張，但即使國安法生效，她都不會恐懼和讓步，又指條文模糊的國安法是「惡法」。李官遂提高聲線指，無人要求她喜愛國安法（nobody requires you to love it），但會否違反國安法是另一回事。法庭傳譯主任一度未及翻譯，李官遂以中文說「就算你唔鍾意，都唔可以觸犯」。

國安法後避談「國際戰線」

余慧明作供表示，相信「投下一票反對票係無錯」，屬於行使立會議員的職能，而議員的權力源於《基本法》，即使啟動否決機制都不會干犯國安法。余慧明坦言沒有料到未入議會就被捕，「喺投下反對票之前，已經俾人拉咗」。國安法生效之後，她稱曾刻意避免在宣傳單張和發言談及「國際戰線」；即使她沒有要求國際制裁，亦擔心被視為勾結外國勢力。

余慧明提到，國安法沒有經本地諮詢而立法，很多港人不贊成國安法實施，但港府沒有將意見向中央轉達。李官聽畢表示，報章上每天都有不支持國安法的意見。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）