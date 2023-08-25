明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第113天審訊。前醫管局員工陣線主席余慧明（圖）自辯表示，除非政府回應「五大訴求」，她的預設立場是在政府議案投下反對票，「我係會講得出、做得到」，引起法官提問質疑。此外，余慧明曾發帖形容《港區國安法》為「惡法」，法官表明無人要求她熱愛國安法，「就算你唔鍾意，都唔可以觸犯」。

余慧明於2020年參加衛生服務界初選，昨日聆訊圍繞她主張利用立法會議員反對議案的權力，並相信此舉沒有違反國安法。根據初選提名表附上的政綱，余承諾進入立會後必定反對一切議案，直至政府回應「五大訴求」為止。她在庭上解釋，除非政府議案和五大訴求相關，或政府有意回應五大訴求，否則她會按承諾反對一切議案；不過她仍會審視議案內容，例如提出抗疫建議。

法官李運騰質疑，審視議案內容和反對一切議案有明顯矛盾，余慧明看來有決心反對議案，繼而尋找反對的理由。法官陳仲衡則形容，余沒有平衡議案的利弊，只想找出反對理由。余回應指出，即使投反對票，她仍會研究政策利弊，向選民詳列弊多於利的理據；除非她找不到反對議案的原因，否則預設立場是反對。

重申願談判 盼政府放下身段

余慧明提及，除非政府有措施令她「回心轉意」，否則會繼續主張反對議案，形容為一種談判手法。李官提出，余在2020年5月的帖文呼籲港人奮力迎戰，而「迎戰」的戰爭對手是指政府，是否排除和政府談判的所有可能性。余重申願意談判，她僅擺出較高姿態，希望政府亦放下身段。

余指國安法「惡法」

官：不喜歡亦不能犯

同年7月即國安法實施後，余慧明發帖稱在「惡法」壓境下，已經和政權無斡旋餘地。她作供承認字眼較誇張，但即使國安法生效，她都不會恐懼和讓步，又指條文模糊的國安法是「惡法」。李官遂提高聲線指，無人要求她喜愛國安法（nobody requires you to love it），但會否違反國安法是另一回事。法庭傳譯主任一度未及翻譯，李官遂以中文說「就算你唔鍾意，都唔可以觸犯」。

國安法後避談「國際戰線」

余慧明作供表示，相信「投下一票反對票係無錯」，屬於行使立會議員的職能，而議員的權力源於《基本法》，即使啟動否決機制都不會干犯國安法。余慧明坦言沒有料到未入議會就被捕，「喺投下反對票之前，已經俾人拉咗」。國安法生效之後，她稱曾刻意避免在宣傳單張和發言談及「國際戰線」；即使她沒有要求國際制裁，亦擔心被視為勾結外國勢力。

余慧明提到，國安法沒有經本地諮詢而立法，很多港人不贊成國安法實施，但港府沒有將意見向中央轉達。李官聽畢表示，報章上每天都有不支持國安法的意見。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 余慧明 港區國安法 衛生服務界 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
國民黨員昔散居九華徑
國民黨員昔散居九華徑
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利
環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法
游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
衛服界初選無約束力 未辦協調會
衛服界初選無約束力 未辦協調會
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告