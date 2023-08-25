明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法

【明報專訊】25歲青年馬家健原被控企圖販毒1185克可卡因罪成，判囚23年，服刑5年後上訴得直獲撤罪。律師行「師爺」陳強利被揭發涉游說馬認罪，與女大律師同被控一項串謀妨礙司法公正罪。陳昨在區院認罪，案情指他向青年稱案件「沒有可爭辯性」，沒有機會罪脫，又提出「一招一放」，透過青年認罪換取釋放同案被告洪智謙。控方指被告逾30年來有15項案底，被告續還押至9月14日判刑。

同案被控大狀不擬認罪

另與被告陳強利（60歲）同被控的女大律師張曉惠（案發時33歲），擬否認控罪，將於今年10月5日受審。

案情指出，事主馬家健與洪智謙相識，2016年7月，洪要求借用馬的住址收包裹，馬同意但不知包裹有何物品在內。馬其後按指示將包裹的領取郵件通知卡轉交予洪的友人，同年11月，馬及洪被海關以販毒罪拘捕，馬首次得知包裹有危險藥物，他自此一直還押。

馬於2017年1至3月與被告、大律師張曉惠等人分別在西九裁判法院囚室、璧屋懲教所會面了4次（見表）。第二次會面時，被告以事主「沒有機會脫罪」為由，及毒案另一被告洪智謙有機會辯護成功，建議馬認罪以獲減刑，更提出「一招一放」，即若馬認罪，法庭便會釋放洪。馬表明不欲認罪和監禁，但被告指「事到如今，考慮清楚」。

其後被告稱海關有可能再錄取口供，將一頁「講稿」交予馬，指示他記下並根據講稿作供，內容大意為早前之所以稱受「阿謙」指使收包裹，只因為對方欠自己債，實際上是「強哥」指使他，成事後可獲發酬勞。

及後控方將販毒罪修訂為只控告馬，洪被撤銷檢控。案件先後4次作交付程序，其間被告提出修改案情中的洪智謙為「阿謙」，馬最終簽同意書聲明認罪。馬於2017年11月向高院表示希望撤回認罪答辯，並解僱律師團隊，翌年獲准申請。2019年經審訊後，陪審團以5比2裁定馬企圖販毒罪成，及至2021年7月上訴庭裁定他上訴得直，撤銷定罪及擱置刑罰。

辯方求情稱，被告有缺血性心臟病、肝病等長期病患，他打算獲釋後退休，重犯風險低。辯方認為被告的行為對案件無實質的影響，控方決定不起訴洪智謙，並非因為馬的認罪協商。

求情稱非案中主腦

官指參與程度不低

辯方亦說馬最終無向海關錄取口供，馬撤回認罪答辯，並被陪審團裁定罪成，案中亦無證據顯示被告為主腦。法官張潔宜聞言稱，可以肯定被告的參與程度不低，辯方同意，但稱洪沒有受審和遭定罪，不能肯定洪有否犯案。

【案件編號：DCCC 37/22】

相關字詞﹕區域法院 師爺 串謀妨礙司法公正 馬家健

上 / 下一篇新聞

黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
國民黨員昔散居九華徑
國民黨員昔散居九華徑
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利
環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據
預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據
衛服界初選無約束力 未辦協調會
衛服界初選無約束力 未辦協調會
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告