游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法

同案被控大狀不擬認罪

另與被告陳強利（60歲）同被控的女大律師張曉惠（案發時33歲），擬否認控罪，將於今年10月5日受審。

案情指出，事主馬家健與洪智謙相識，2016年7月，洪要求借用馬的住址收包裹，馬同意但不知包裹有何物品在內。馬其後按指示將包裹的領取郵件通知卡轉交予洪的友人，同年11月，馬及洪被海關以販毒罪拘捕，馬首次得知包裹有危險藥物，他自此一直還押。

馬於2017年1至3月與被告、大律師張曉惠等人分別在西九裁判法院囚室、璧屋懲教所會面了4次（見表）。第二次會面時，被告以事主「沒有機會脫罪」為由，及毒案另一被告洪智謙有機會辯護成功，建議馬認罪以獲減刑，更提出「一招一放」，即若馬認罪，法庭便會釋放洪。馬表明不欲認罪和監禁，但被告指「事到如今，考慮清楚」。

其後被告稱海關有可能再錄取口供，將一頁「講稿」交予馬，指示他記下並根據講稿作供，內容大意為早前之所以稱受「阿謙」指使收包裹，只因為對方欠自己債，實際上是「強哥」指使他，成事後可獲發酬勞。

及後控方將販毒罪修訂為只控告馬，洪被撤銷檢控。案件先後4次作交付程序，其間被告提出修改案情中的洪智謙為「阿謙」，馬最終簽同意書聲明認罪。馬於2017年11月向高院表示希望撤回認罪答辯，並解僱律師團隊，翌年獲准申請。2019年經審訊後，陪審團以5比2裁定馬企圖販毒罪成，及至2021年7月上訴庭裁定他上訴得直，撤銷定罪及擱置刑罰。

辯方求情稱，被告有缺血性心臟病、肝病等長期病患，他打算獲釋後退休，重犯風險低。辯方認為被告的行為對案件無實質的影響，控方決定不起訴洪智謙，並非因為馬的認罪協商。

求情稱非案中主腦

官指參與程度不低

辯方亦說馬最終無向海關錄取口供，馬撤回認罪答辯，並被陪審團裁定罪成，案中亦無證據顯示被告為主腦。法官張潔宜聞言稱，可以肯定被告的參與程度不低，辯方同意，但稱洪沒有受審和遭定罪，不能肯定洪有否犯案。

【案件編號：DCCC 37/22】