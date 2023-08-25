游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法

【明報專訊】25歲青年馬家健原被控企圖販毒1185克可卡因罪成，判囚23年，服刑5年後上訴得直獲撤罪。律師行「師爺」陳強利被揭發涉游說馬認罪，與女大律師同被控一項串謀妨礙司法公正罪。陳昨在區院認罪，案情指他向青年稱案件「沒有可爭辯性」，沒有機會罪脫，又提出「一招一放」，透過青年認罪換取釋放同案被告洪智謙。控方指被告逾30年來有15項案底，被告續還押至9月14日判刑。
同案被控大狀不擬認罪
另與被告陳強利（60歲）同被控的女大律師張曉惠（案發時33歲），擬否認控罪，將於今年10月5日受審。
案情指出，事主馬家健與洪智謙相識，2016年7月，洪要求借用馬的住址收包裹，馬同意但不知包裹有何物品在內。馬其後按指示將包裹的領取郵件通知卡轉交予洪的友人，同年11月，馬及洪被海關以販毒罪拘捕，馬首次得知包裹有危險藥物，他自此一直還押。
馬於2017年1至3月與被告、大律師張曉惠等人分別在西九裁判法院囚室、璧屋懲教所會面了4次（見表）。第二次會面時，被告以事主「沒有機會脫罪」為由，及毒案另一被告洪智謙有機會辯護成功，建議馬認罪以獲減刑，更提出「一招一放」，即若馬認罪，法庭便會釋放洪。馬表明不欲認罪和監禁，但被告指「事到如今，考慮清楚」。
其後被告稱海關有可能再錄取口供，將一頁「講稿」交予馬，指示他記下並根據講稿作供，內容大意為早前之所以稱受「阿謙」指使收包裹，只因為對方欠自己債，實際上是「強哥」指使他，成事後可獲發酬勞。
及後控方將販毒罪修訂為只控告馬，洪被撤銷檢控。案件先後4次作交付程序，其間被告提出修改案情中的洪智謙為「阿謙」，馬最終簽同意書聲明認罪。馬於2017年11月向高院表示希望撤回認罪答辯，並解僱律師團隊，翌年獲准申請。2019年經審訊後，陪審團以5比2裁定馬企圖販毒罪成，及至2021年7月上訴庭裁定他上訴得直，撤銷定罪及擱置刑罰。
辯方求情稱，被告有缺血性心臟病、肝病等長期病患，他打算獲釋後退休，重犯風險低。辯方認為被告的行為對案件無實質的影響，控方決定不起訴洪智謙，並非因為馬的認罪協商。
求情稱非案中主腦
官指參與程度不低
辯方亦說馬最終無向海關錄取口供，馬撤回認罪答辯，並被陪審團裁定罪成，案中亦無證據顯示被告為主腦。法官張潔宜聞言稱，可以肯定被告的參與程度不低，辯方同意，但稱洪沒有受審和遭定罪，不能肯定洪有否犯案。