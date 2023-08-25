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港聞二

慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音

【明報專訊】慈正邨正旭樓前日揭發謀殺及自殺案，居於上下層單位的老婦及六旬漢，今年內因噪音互相投訴共約10次，每次均有保安跟進。警方相信老婦被利器襲擊致死，六旬漢則吊頸自殺，暫未能確定死因是否與投訴有關。男死者的鄰居稱，曾在半夜被樓上「篤篤」聲吵醒，惟未知來源。

二人皆獨居 被指「敲地板」「篤番上去」

黃大仙警區助理指揮官劉嘉豪警司表示，85歲譚姓老婦後腦及頸共9處、每處約10厘米疑被利器造成的切割傷口，左上臂有擦傷。她倒卧兩米外檢獲一柄非全新斧頭，暫未確定是否兇器，走廊牆壁及地面留有血迹。66歲周姓男子則在單位用一條連着拖板的電線吊頸，頸部有明顯勒痕，衣服及鞋沾有血漬。

警方調查後得知，雙方因噪音問題今年已向保安投訴共約10次，最近一次為6月，當日老婦向管理處投訴受男方騷擾。兩人無精神病紀錄，居住單位亦無財物損失、搜掠及打鬥痕迹。據了解，兩人各有子女，但均屬獨居，老婦被指敲地板，男子則被指「篤番上去」。

鄰居稱半夜「篤篤」聲吵醒 不知來源

兩人所住單位門外昨有人燒香及放鮮花。14樓男死者毗鄰單位劉小姐說，曾在三更半夜聽到樓上「一陣一陣」敲擊而起的「篤篤」聲而被吵醒，其夫曾致電管理處投訴，但不知聲音來源，過往未聽聞兩人爭執，案發後感害怕「唔敢開門」。認識老婦多年的街坊稱她為人不俗、開朗 ，惟行動不便，事件屬有人「突然間諗唔開」；另一鄰居則說老婦需用雨傘支撐而行。

公屋聯會：噪音難證來源 靠保安勸喻

本身為區議員的公屋聯會主席文裕明認為，兩街坊一年內投訴10次屬罕見，相信已積怨，噪音問題一般多靠保安處理，雖有扣分制，但難證明噪音來源及程度，保安「唔會24小時企喺度」，到場時噪音或已停止，故以勸喻為主，除非有多人一同舉報。他稱曾有個案受鄰里噪音困擾近3年，因而失眠及抑鬱，在有醫療證明下獲安排調遷。

房署回覆查詢稱對發生命案表示難過。屋邨辦事處去年底首次接獲有關住戶反映噪音問題，主要涉及一般家居聲響，已立即跟進，包括加派早、中、夜保安巡查兩樓層，惟沒發現噪音情况，並已貼出通告提醒居民。屋邨辦事處曾勸喻相關住戶勿有滋擾行為，每次投訴均有跟進。根據資料，房署2007年起把「造成噪音滋擾」納入扣分制，截至2022年共就噪音滋擾發出204次警告及159次扣分。

相關字詞﹕噪音 謀殺

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