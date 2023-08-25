東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費

收費廣場行車線減 往港島7變4

東隧實施「易通行」後，東隧收費廣場往港島方向行車線會由7條減至4條，往九龍方向則減至3條。周日東隧封閉期間，通宵巴士路線N619、N680、N691改道停站紅隧，其來回方向設於東隧收費廣場的巴士站將臨時取消，而N680於鯉魚門道近藍田站會設臨時巴士站，其餘原有巴士站維持不變。通宵小巴線61號亦調整該時段班次。臨時交通安排將維持至收費亭移除及道路工程結束。

東隧實施易通行後，將全數取代現時所有收費亭及快易通車道。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡稱，目前98%車輛已獲發車輛貼，約九成已開設易通行戶口，約七成已設定自動繳費方式。他呼籲市民完成相關設定，亦提醒「車種貼」有異於「車輛貼」，需留意餘額並及時為戶口增值。

另外，「政府隧道費代用券」只可用於大老山隧道及香港仔隧道，隨着易通行全面實施，持有人可於8月27日起至明年6月30日，在8個停車場退款中心辦理現金退款。大老山隧道及香港仔隧道今年底會實施易通行，確實日期有待公布。